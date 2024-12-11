أسعار قهوة «أرابيكا» إلى أعلى مستوى منذ 1977

خفضت «فولكافيه»؛ إحدى أكبر شركات تجارة البن في العالم، توقعاتها لإنتاج قهوة «أرابيكا» في البرازيل، بعد أن كشفت جولة تفقدية للمحصول عن شدة الجفاف المستمر الذي يضرب أكبر دولة منتجة في العالم.

وارتفعت العقود المستقبلية لقهوة «أرابيكا» المتداولة في نيويورك إلى أعلى مستوى منذ عام 1977 بسبب المخاوف من تأثير الجفاف على الإنتاج في البرازيل.

توقعت الشركة أن تنتج البرازيل 34.4 مليون كيس فقط من حبوب «أرابيكا» الممتازة في الموسم المقبل، بانخفاض يقارب 11 مليون كيس مقارنة بتقديرات شهر سبتمبر، وفقاً لعرض تقديمي اطلعت عليه «بلومبرغ». ونتيجة لذلك، يتوقع أن يشهد إنتاج القهوة العالمي عجزاً قدره 8.5 ملايين كيس في موسم 2025-2026، وهو ما يعد خامس عام على التوالي من العجز، في سابقة لم تحدث من قبل.

وقالت الشركة: «كان لدى البرازيل القدرة على إعادة التوازن بين العرض والطلب العالمي وتحقيق فائض طال انتظاره، لكن نتائج جولتنا للمحصول تظهر مستويات عالية جداً من فشل الإزهار».

وتستند التقديرات إلى جولة تفقدية شملت 1850 مزرعة نموذجية، والتي كشفت عن «الأثر الواضح» للطقس على أشجار البن. وبحسب التقرير. أدى الجفاف الطويل من أبريل إلى سبتمبر إلى استنزاف رطوبة التربة، وتساقط أوراق الأشجار، ومنع عملية الإزهار. وتبدو توقعات موسم 2026-2025 أسوأ من الموسم الحالي، حيث يتوقع أن تنتج البرازيل 43.3 مليون كيس من «أرابيكا»، ما سيؤدي إلى عجز عالمي يبلغ 5.5 ملايين كيس. ويزن كل كيس 60 كيلوغراماً (132 رطلاً).