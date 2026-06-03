ركود طلبيات صناعة الآلات في ألمانيا خلال أبريل

ظلت طلبيات شركات صناعة الآلات والمعدات الهندسية في ألمانيا مستقرة خلال أبريل الماضي، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي.

وأعلن اتحاد صناعة الآلات والمعدات الألماني (VDMA)،أمس، أن أبريل الماضي كان «شهراً ذا نتائج متباينة» بالنسبة للقطاع.

وأوضح الاتحاد أن الطلبيات الواردة من الخارج ارتفعت 4% على أساس سنوي بالقيمة الحقيقية، رغم الحرب في إيران والتوترات الجيوسياسية الأخرى، في حين تراجع الطلب المحلي 7%.

ونقل البيان عن كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد، يوهانس جيرنانت، قوله: «في المحصلة، ظلت الطلبيات في أبريل عند المستوى نفسه مقارنة بالعام السابق».

وانتقد جيرنانت الحكومة الألمانية، معتبراً أن إجراءاتها لدعم القطاع غير كافية، وقال: «لا يزال الحديث عن إجراءات تعزيز القدرة التنافسية أكثر بكثير من تنفيذها فعلياً»، مطالباً بخفض ضرائب الشركات، وزيادة مرونة سوق العمل، وتخفيف الأعباء البيروقراطية بشكل حقيقي، إضافة إلى إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي.

في المقابل، ارتفعت الطلبيات 5% خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى أبريل، وهي فترة أقل تقلباً، تمتد 3 أشهر، مدفوعة بشكل خاص بالطلبات الكبيرة التي سجلها القطاع خلال مارس الماضي.

وسجلت الدول خارج منطقة اليورو أعلى مستويات الطلب، حيث ارتفعت الطلبيات منها 9%. أما الطلبيات الواردة من دول منطقة اليورو فظلت مستقرة، بينما انخفض الطلب المحلي 2% خلال الفترة نفسها.