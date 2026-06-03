ارتفاع التضخم في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأكثر من 3% سنوياً خلال مايو الماضي، وسط تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

ووفقاً لبيانات وزارة الإحصاء والبيانات الكورية الجنوبية ارتفع مؤشر أسعار المستهلك وهو مؤشر رئيس للتضخم 3.1% سنوياً الشهر الماضي ليسجل بذلك أعلى معدل ارتفاع له في 26 شهراً عندما سجل نفس المعدل في مارس 2024.وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية 4.2%، مدفوعةً بشكل رئيس بارتفاع أسعار الوقود.

وقفزت أسعار المنتجات البترولية 24.4، ما يمثل 0.92 نقطة مئوية من إجمالي الزيادة في أسعار المستهلكين. وهذا الارتفاع هو الأكبر منذ الارتفاع 35.2% في المراحل الأولى من الحرب بين روسيا وأوكرانيا أوائل 2022.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى ارتفاع أسعار البنزين 23.1% وأسعار الديزل (السولار) 33.3%.وشهدت إمدادات الطاقة العالمية اضطرابات في أعقاب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية 2.2%، وكان الأرز واللحوم من أبرز المنتجات التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار. كما ارتفعت أسعار الخدمات 2.8% سنوياً، مدفوعة بارتفاع تكاليف التأمين.

كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع إلى 2.5% سنوياً خلال الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 2024.