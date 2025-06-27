«إس آند بي» و«ناسداك» الأمريكيان قرب ذروة تاريخية

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع، أمس، بالقرب من مستوى مرتفع غير مسبوق، بفضل نتائج أعمال قوية أعلنتها شركة مايكرون لصناعة الرقائق، ما عزز التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، في وقت يقيم فيه المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 101.6 نقطة، أو 0.24 في المئة، إلى 43084.07 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500، بواقع 19.9 نقطة، أو 0.33 في المئة، إلى 6112.09 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 88.6 نقطة، أو 0.44 في المئة، إلى 20062.187 نقطة.

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، مدعومة بمؤشرات على أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يبدو صامداً، في حين أثارت انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، المخاوف إزاء استقلالية البنك المركزي.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة، إلى 538.75 نقطة.

كما ارتفعت مؤشرات رئيسة أخرى في أوروبا، حيث ارتفع داكس الألماني بنسبة 0.8 %، وفايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.2%، وكاك الفرنسي 0.2 %، وفوتسي الإيطالي بنسبة 0.2 % أيضاً.

وعادت سياسات ترامب الفوضوية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى دائرة الضوء مرة أخرى، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده في التاسع من يوليو، لإبرام اتفاقيات تجارية.

وقادت أسهم شركات التعدين الأوروبية مكاسب القطاعات الفرعية، إذ صعد مؤشر القطاع 1.1 في المئة، وارتفع مؤشر قطاع المرافق 0.8 في المئة.

وارتفع سهم شركة إتش آند إم 5.3 في المئة، بعد أن أعلنت شركة الأزياء السويدية تحقيق أرباح أعلى قليلاً في الربع الثاني من العام.

مؤشرات اليابان

لامس المؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوياته في خمسة أشهر تقريباً، وسط فترة هدوء في الشرق الأوسط، شجعت المستثمرين على إعادة شراء أصول أعلى في المخاطر، وخاصة أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، وغيرها من شركات التكنولوجيا الفائقة.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.7 في المئة، إلى 39584.58 نقطة عند الإغلاق، بعد أن وصل إلى 39615.59 نقطة خلال الجلسة، ليسجل مستوى لم يشهده منذ 31 يناير.

أسهم الذكاء الاصطناعي

وسجلت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أداء مميزاً، إذ صعدت أسهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 5.5 في المئة، وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خمسة في المئة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، والأقل اعتماداً على قطاع التكنولوجيا، 0.8 في المئة فقط.وصعد المؤشر الفرعي لأسهم الشركات سريعة النمو 0.9 في المئة، متفوقاً على مؤشر أسهم القيمة، الذي ارتفع 0.8 في المئة.

وقالت ماكي ساوادا الخبيرة في شركة نومورا للأوراق المالية «تستفيد أسهم الشركات سريعة النمو، لا سيما الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، من التحسن في معنويات المخاطرة».

وأضافت أن حالة ازدهار الذكاء الاصطناعي لا تزال كما هي، مضيفة أن المستثمرين يتحولون من القطاعات الدفاعية إلى التكنولوجيا.

خسائر محدودة

وسجلت أسهم قليلة، من بينها شركات الأغذية والأدوية، خسائر على المؤشر توبكس، لكن الخسائر كانت محدودة.

وكان سهم رينيساس هو الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي، إذ هوى 12 في المئة، بسبب إشارات إلى أن شركة صناعة الرقائق، سترجئ أهدافها طويلة الأجل لمدة خمس سنوات، حتى عام 2035، في عرض تقديمي للمستثمرين في وقت لاحق من اليوم.

وسجل سهم شركة إيبارا لصناعة الآلات الصناعية الأداء الأفضل، وقفز 10 في المئة تقريباً، بعد أن أكدت توكاي طوكيو إنتيليجنس لابوراتوري تصنيفها للسهم.

داو جونز 0.24 %

«إس آند بي» 0.33 %

ناسداك 0.44 %

ستوكس الأوروبي 0.3 %

داكس الألماني 0.8 %

فايننشال تايمز البريطاني 0.2 %

كاك الفرنسي 0.2 %

فوتسي الإيطالي 0.2 %

نيكاي 1.7 %

توبكس 0.8 %