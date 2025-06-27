«جوتاي جونان» يقفز 300 % في الأسبوع

سجل سهم شركة الوساطة المالية في هونج كونج «جوتاي جونان إنترناشونال هولدنجز» أفضل أسبوع له على الإطلاق بعد حصول الشركة على موافقة السلطات المعنية على تقديم خدمة تداول العملات المشفرة في هونج كونج.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استمرار ارتفاع سعر سهم الشركة لليوم الرابع على التوالي، ليبلغ الارتفاع التراكمي للسهم منذ بداية أسبوع التداول الحالي إلى حوالي 300%.

وقفز السهم بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة على الترخيص للشركة بالسماح للعملاء بتداول الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة بيتكوين وإيثر عبر منصتها.

وقال شارني وونج المحلل في خدمة بلومبرج إنتليجنس «يبدو أن جوتاي قد اكتسبت ميزة الريادة بين شركات الوساطة المدعومة من الصين في مجال العملات المشفرة، بالإضافة إلى خدمات تداول العملات الرقمية المستقرة والخدمات الاستشارية..

وفي حين لا يُسمح بتداول العملات المشفرة في بر الصين الرئيسي، فإن الترخيص الممنوح لفرع جوتاي في هونج كونج يشير إلى أن هذه قد تكون فرصة عمل جيدة للشركة من خلال عملياتها الخارجية».