الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً ويطال 13.3 مليون شخص

ارتفع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال عام 2025، ليشمل 13.3 مليون شخص، وفق تقرير صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية، وتفاوت مستويات الدخل بين الولايات الألمانية.

وأوضح التقرير أن نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر ارتفعت إلى 16.1 % خلال عام 2025، مقارنة بـ15.5 % في العام السابق، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، مسجلة بذلك أعلى مستوى منذ بدء رصد هذه البيانات.

وبحسب المعايير الأوروبية يُصنف الأفراد الذين تقل دخولهم عن 60 % من متوسط الدخل ضمن فئة المعرضين لخطر الفقر، وبلغ الحد الشهري للدخل لهذه الفئة نحو 1446 يورو للفرد الواحد، و3036 يورو للأسرة المكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن 14 عاماً.

وأشار التقرير إلى عودة معدلات الفقر إلى الارتفاع بعد فترة من التراجع بين عامي 2020 و2023، ما يعكس تدهوراً في الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من السكان رغم قوة الاقتصاد الألماني.

وأظهرت البيانات تفاوتاً ملحوظاً بين الولايات، حيث سجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرغ أدنى معدلات الفقر عند 12.6 % و13.2 % على التوالي، مستفيدتين من قوة النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

في المقابل تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة فقر بلغت 27.5 %، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3 %، فيما سجلت برلين 18.7 % وهامبورغ 18.9 %.

ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والإسكان والطاقة، إلى جانب التفاوت الإقليمي في فرص العمل والدخل، يمثلان أبرز العوامل التي تدفع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة في أكبر اقتصاد أوروبي.