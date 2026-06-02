"الطاقة الدولية": مستويات حرجة تهدد مخزونات النفط قبل ذروة الصيف

قالت ​توريل بوسوني، رئيسة قسم صناعة وأسواق ‌النفط ​في وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط في العالمية قد تصل إلى مستويات حرجة قبل حلول ذروة فترة الطلب الصيفي إذا استمر ⁠السحب منها بالوتيرة الحالية.

وأضافت: «نشهد استمرار السحب من المخزونات إلى فصل الصيف، مع احتمال أو ترجيح وصولنا ‌إلى مستويات حرجة أو مستويات منخفضة تاريخياً قبل ذروة الطلب الصيفي مباشرة».

وقالت خلال ‌مؤتمر النفط والغاز في الشرق ‌الأوسط، الذي تنظمه إس اند بي ‌جلوبال إنرجي في ‌لندن، إن إعادة فتح مضيق هرمز قد يستغرق ​في أفضل الأحوال ‌من ​ستة إلى ثمانية أشهر ⁠إذا تم التوصل إلى اتفاق اليوم.

وأضافت أن ذلك قد يدفع إلى إمكانية ​سحب ⁠كميات ⁠أخرى من مخزونات الطوارئ بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية، لكن الأمر غير مطروح للنقاش ⁠حالياً لأن السوق لم يصلها بعد نحو نصف الكمية المبدئية البالغة 400 مليون برميل، والتي تم إطلاقها بالتنسيق في مارس.

وقالت: «أياً كان السحب ‌من مخزونات الطوارئ فهو ليس إلا إجراء مؤقتاً لن ​يحل المشكلة. حجم خسائر الإمدادات كبير، بما يلزم بأن يكون التعويض من خلال خفض الطلب».