النفط يتراجع رغم تأكيد ترامب استمرار المحادثات مع إيران

انخفض النفط بأكثر من 1 % الثلاثاء وتخلى عن جزء ​من المكاسب الكبيرة التي حققها في الجلسة السابقة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إن المحادثات مع ​إيران لا تزال متواصلة.

وجاءت تصريحات ترامب رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.

وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار، أو 1.6 %، إلى 93.45 دولاراً للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار، أو 1.5 %، إلى 90.74 دولاراً للبرميل.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس «تؤثر منشورات الرئيس الأمريكي ترامب ⁠على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى تراجع حدة التوتر، سلباً على أسعار النفط الخام اليوم... ومع ذلك، لا تزال تدفقات النفط عبر المضيق مقيدة».

وقفز كلا الخامين بأكثر من 5 % في الجلسة السابقة، بعد أن سجلا خسارة شهرية تجاوزت 16 % في مايو على ‌أمل التوصل إلى اتفاق.

وذكر ترامب لشبكة (سي.إن.بي.سي) أمس أن إنهاء المحادثات أمر لا يشغله. وبعد ذلك بوقت قصير، نشر منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن المحادثات مع إيران مستمرة، وأخبر شبكة (إيه.بي.سي نيوز) بأنه يتوقع ‌التوصل إلى اتفاق لمواصلة وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز «خلال الأسبوع ‌المقبل».

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) «تركز السوق حالياً على ما إذا كان هناك أي تقدم ملموس أو انتكاسات في المفاوضات ‌بين الولايات المتحدة وإيران، ونبرة التصريحات الصادرة عن كلا الجانبين ومضمونها (لا سيما تهديدات إيران بشأن مضيق هرمز)، والتحركات الفعلية للناقلات عبر الممر ​المائي».

وأضاف ووترر أن حالة المفاوضات ‌بين الولايات المتحدة وإيران في ​أي وقت من الأوقات ستحدد في النهاية ⁠ما إذا كانت علاوة المخاطر الحالية ستظل مدمجة في أسعار النفط أم ستبدأ في التراجع.

وأظهرت تقديرات لتتبع السفن صدرت الاثنين أن صادرات النفط الخام الأمريكية قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 5.6 ملايين برميل يومياً في مايو، إذ أدت أزمة الشرق الأوسط إلى زيادة ‌طلب المصافي الآسيوية والأوروبية على نفط الولايات المتحدة.