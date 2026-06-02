13 مليار يورو خسائر متوقعة للاقتصاد اليوناني بسبب موجات الحر بحلول 2030



حذّرت شركة «أليانز تريد» في تقرير حديث من أن تكرار موجات الحر الشديدة قد يسبب خسائر اقتصادية كبيرة لليونان تُقدَّر بنحو 13 مليار يورو خلال الفترة الممتدة حتى عام 2030.

وأفادت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أن التقرير أشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد ينعكس سلباً على إنتاجية العمال، إلى جانب زيادة تكاليف الطاقة والاستثمار، ما قد يؤدي إلى تقليص الناتج الاقتصادي بنسبة تصل إلى 4.1%.

وأوضح التقرير أن التأثيرات الاقتصادية لموجات الحر لا تقتصر على الناتج المحلي، بل تمتد إلى مكونات الاقتصاد الكلي، حيث قد يتراجع الاستثمار بنسبة تصل إلى 8%، والاستهلاك بنحو 4%، فيما يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم بنسبة 2.5%، والبطالة بنحو 1%.

وأكدت «أليانز» أن موجات الحر لم تعد مجرد ظاهرة مناخية مؤقتة، بل أصبحت تمثل صدمة اقتصادية هيكلية تؤثر على مسارات النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

ويعكس التقرير تنامي المخاوف العالمية من التداعيات الاقتصادية للتغير المناخي، خصوصاً في الاقتصادات الأوروبية المعرضة لارتفاع درجات الحرارة المتكرر خلال فصل الصيف.