«أمازون» تكشف عن أكبر مهرجان تخفيضات في 2026 بخصومات واسعة ومفاجآت حصرية

أعلنت شركة "أمازون" عن تقديم موعد فعالية هذا العام، لتقام خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو، أي قبل أسابيع من موعدها المعتاد، في خطوة ينتظرها ملايين المتسوقين حول العالم الباحثين عن أفضل العروض والخصومات على المنتجات التقنية والمنزلية ومستلزمات الحياة اليومية.

ويُعد «برايم داي» أكبر مواسم التخفيضات السنوية التي تنظمها الشركة لأعضاء خدمة «برايم»، حيث يشمل آلاف العروض عبر عشرات الفئات المختلفة.

تخفيضات مكثفة

ووفقاً لما أعلنته الشركة، ستستمر التخفيضات لمدة أربعة أيام متتالية، كما حدث في النسخة السابقة، ما يمنح المتسوقين وقتاً أطول للاستفادة من العروض مقارنة بالسنوات التي كانت تقتصر فيها الفعالية على 48 ساعة فقط.

ومن المتوقع أن تشمل التخفيضات أكثر من 35 فئة متنوعة، تتراوح بين: الإلكترونيات والأجهزة الذكية، الهواتف والحواسيب، الأزياء والملابس، مستلزمات المنزل والمطبخ، الألعاب والمنتجات الترفيهية، مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

فرصة

يعتبر «Prime Day» من أبرز المواسم التي تشهد خصومات كبيرة على المنتجات مرتفعة القيمة، إذ ينتظر العديد من المستهلكين هذا الحدث سنوياً لتأجيل شراء الأجهزة الإلكترونية أو الأدوات المنزلية الكبيرة حتى موعد التخفيضات.

ويشير مراقبون إلى أن بعض العروض خلال هذه الفترة قد تكون من بين الأقوى التي تقدمها «أمازون» على مدار العام، خاصة على منتجاتها الخاصة.

عرض خاص

بدأت الشركة بالفعل بطرح عروض مبكرة على عدد من أجهزتها الشهيرة، من بينها: أجهزة الذكية.، أنظمة المراقبة المنزلية، أجهزة القراءة الإلكترونية،أجهزة البث الترفيهي ، كما أعلنت عن خصومات تصل إلى 50% على مجموعة مختارة من الأفلام والمحتوى الرقمي.

امتيازات إضافية

وفي محاولة لتعزيز الاشتراكات في خدمة «برايم»، كشفت أمازون عن مزايا إضافية لأعضائها، من بينها إمكانية حضور عروض سينمائية مبكرة لفيلم Spider-Man: Brand New Day في بعض الأسواق، إلى جانب الاستفادة من التخفيضات الحصرية.

وتبقى غالبية عروض «Prime Day» متاحة حصرياً للمشتركين في خدمة «برايم»، ما يجعل الحدث أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الشركة لجذب مشتركين جدد والحفاظ على قاعدة أعضائها الحالية.

نصائح للاستفادة من التخفيضات

وينصح خبراء التسوق الإلكتروني بمتابعة العروض بشكل يومي خلال فترة الفعالية، إذ إن بعض المنتجات تُطرح بأسعار مخفضة لفترات محدودة أو بكميات محدودة قد تنفد بسرعة.

كما يُفضل إعداد قائمة مسبقة بالمنتجات المطلوبة ومقارنة الأسعار قبل بدء التخفيضات للتأكد من الاستفادة الفعلية من العروض.

منافسة قوية

ويأتي تقديم موعد «Prime Day» هذا العام في ظل المنافسة المتزايدة بين منصات التجارة الإلكترونية العالمية لاستقطاب المستهلكين خلال موسم الصيف، حيث تسعى الشركات إلى تقديم خصومات أكبر وعروض أكثر جاذبية في ظل استمرار النمو القوي للتسوق عبر الإنترنت.

ومع اقتراب انطلاق الحدث، يترقب ملايين المتسوقين حول العالم ما ستقدمه أمازون من صفقات قد تشمل بعضاً من أكثر المنتجات طلباً خلال عام 2026، في واحدة من أكبر موجات التخفيضات الإلكترونية المنتظرة هذا العام.