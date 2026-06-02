الدولار مستقر وسط ترقب إحراز تقدم في محادثات سلام الشرق الأوسط

استقر الدولار اليوم الثلاثاء في ظل اتباع الأسواق نهج الانتظار والترقب تجاه محادثات السلام في الشرق الأوسط، مع إعلان لبنان عن وقف إطلاق نار محدود بين "‌حزب الله" وإسرائيل.

لكن أوجه عدم اليقين الجيوسياسي الأوسع نطاقا أبقت المتداولين في حالة توتر.

وتعامل المستثمرون بحذر مع أي تقدم نحو إنهاء الحرب في إيران، نظرا لهشاشة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران الذي تسنى التوصل إليه في أوائل أبريل.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية، عن المكاسب التي حققها في وقت سابق بعد الإعلان اللبناني أمس.

وفي ⁠حين أشار الاتفاق إلى درجة من التهدئة، فإنه يظل محدودا في ظل صراع إقليمي أوسع نطاقا عطل تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وكان الدولار ارتفع في بداية الصراع، الذي ‌اندلع في 28 فبراير، مدعوما بالطلب ‌على الملاذات الآمنة وتعرض الاقتصاد الأمريكي على نحو محدود نسبيا للتضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، تراجع عن بعض تلك المكاسب بسبب عدم اليقين ‌المحيط بمسار الصراع.

وفي اليابان، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما اليوم إن السلطات مستعدة ⁠للتدخل في سوق العملات حسب الحاجة، وامتنعت عن التعليق على التحركات الأخيرة في أسعار الصرف. وانخفض الين الياباني 0.02 بالمئة إلى 159.66 للدولار عقب تصريحات كاتاياما، إذ تنظر السوق على نطاق واسع إلى مستوى 160 ⁠ينا حافزا للتدخل.

وتنتظر الأسواق بفارغ ⁠الصبر خطاب محافظ بنك اليابان كازوو أويدا غدا الأربعاء بحثا عن إشارات محتملة على ما إذا كان البنك المركزي سيشرع في رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وفي وقت لاحق من اليوم، ⁠ستصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الوظائف الشاغرة قبل تقرير التوظيف الشهري يوم الجمعة، في حين سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مايو. وتراهن الأسواق على أن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ستكون رفع سعر الفائدة القياسي، مقارنة بالتوقعات بخفضه قبل بدء الحرب مع إيران، بالنظر إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على ‌التضخم.

وقد يساعد إصدار تقرير التوظيف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة في التأثير على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في المدى القريب. وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن تظهر البيانات زيادة الوظائف 85 ألفا في مايو وعدم حدوث تغيير في معدل البطالة الحالي البالغ 4.3 بالمئة. وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7162 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5933 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.13 بالمئة إلى 71277.59 دولارا . وتراجع سعر ‌إيثيريوم 0.04 بالمئة إلى 2001.94 دولار.