استقرار أسعار النفط مع استمرار توتر الأسواق بسبب حرب إيران

حافظت أسعار النفط على معظم المكاسب الكبيرة التي حققتها في ​الجلسة السابقة خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل حالة ‌عدم اليقين ​بشأن مسار محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال إعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو ⁠0.06 بالمئة، إلى 95.04 دولارا للبرميل عند الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا، أو 0.18 بالمئة، إلى 91.99 دولارا للبرميل.

وقفز كلا المؤشرين بأكثر من خمسة بالمئة في الجلسة ‌السابقة، لكنهما قلصا مكاسبهما بعد أن قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لم يُبلغ بأن إيران ستعلق المحادثات مع واشنطن، وإن إسرائيل وافقت على سحب أي قوات كانت ‌تستعد لمهاجمة جنوب لبنان.

وأضاف في مقابلة منفصلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) ‌أمس أنه لا يمانع في إنهاء المحادثات.

وبعد ذلك بوقت قصير، نشر ‌ترامب منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي ‌قال فيه إن المحادثات مع إيران مستمرة، وأخبر شبكة (إيه.بي.سي نيوز) أمس بأنه يتوقع التوصل إلى ​اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ‌وإعادة فتح مضيق ​هرمز "خلال الأسبوع المقبل".

وأظهرت تقديرات تتبع السفن صدرت أمس الاثنين أن صادرات النفط الخام الأمريكية ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 5.6 ملايين برميل يوميا في مايو، إذ أدت أزمة الشرق الأوسط إلى زيادة ​طلب المصافي الآسيوية والأوروبية على ‌نفط الولايات المتحدة.