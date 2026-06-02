أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3 %

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%، ​أمس، بعد عودة التوترات بين إيران والولايات المتحدة. وخلال التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 2.93 دولار أو 3.2% إلى 94.05 دولاراً للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.36 دولارات أو 3.9% إلى 90.72 دولاراً للبرميل.

وخلال مايو، تراجع خام «برنت» نحو 19% ونزل خام ⁠غرب تكساس الوسيط حوالي 17%.

وذكر توني سيكامور ​المحلل لدى «آي. جي» أن ⁠المخاوف تتزايد بشأن الألغام في مضيق هرمز، ممر الشحن بالغ الأهمية لإمدادات النفط والغاز. وطغت المخاوف بشأن الإمدادات على البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين والتي أظهرت تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية، وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم.

وقال بنك جولدمان ساكس ​في وقت متأخر الأحد إن ضعف الطلب على النفط في الصين وأوروبا يشكل تهديداً كبيراً لتوقعاته لسعر خام برنت للربع الرابع عند 90 دولاراً للبرميل ولسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 83 دولاراً، رغم أن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط ​ربما تظل تدفع الأسعار إلى ‌الارتفاع.