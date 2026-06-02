استقرار نمو قروض القطاع الخاص في منطقة اليورو

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، الصادرة أمس، استقرار معدل نمو قروض القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال أبريل الماضي، مع تباطؤ وتيرة الزيادة السنوية لإمدادات النقود في المنطقة إلى أقل مستوياتها منذ منتصف 2024.

وسجلت قروض القطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة نمواً بمعدل 3.5% خلال أبريل الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو معدل النمو نفسه في الشهر السابق عليه.

وزادت قروض الأسر خلال أبريل بعد وضع المتغيرات الموسمية بنسبة 3%، في حين زادت قروض الشركات والمؤسسات غير المالية بنسبة 3.4%، بعد زيادتها 3.2% خلال مارس.

في الوقت نفسه سجلت القاعدة النقدية الأوسع نطاقاً المعروفة باسم «إم 3» في منطقة اليورو نمواً سنوياً بمعدل 2.7% خلال أبريل، وهو أقل معدل نمو لها منذ يوليو 2024، مقابل نموها بمعدل 3.2% خلال مارس.