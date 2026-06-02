تراجع أعداد الوافدين إلى ألمانيا خلال 2025

تراجع عدد الأشخاص الذين انتقلوا إلى ألمانيا خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أمس، أن نحو 1.48 مليون شخص انتقلوا إلى ألمانيا خلال 2025، بانخفاض 13% مقارنة بعام 2024. كما تراجع عدد المغادرين بنحو 2% ليصل إلى 1.25 مليون شخص.

وبحسب خبراء الإحصاء، بلغ صافي الهجرة - أي الفرق بين الهجرة إلى البلاد والهجرة منها - نحو 235 ألف فرد، وهو ما يمثل تراجعاً بـ 45% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح المكتب أن أحد أسباب انخفاض الهجرة إلى ألمانيا يتمثل في تراجع أعداد القادمين من الدول الرئيسية التي ينحدر منها طالبو اللجوء. وانخفض صافي الهجرة من سوريا 67%، ومن أفغانستان 41%. كما سُجل تراجع بنحو 21% في صافي الهجرة من أوكرانيا، وفقاً للبيانات.

وعلى مستوى التنقل داخل ألمانيا، تم تسجيل نحو 996 ألف حالة انتقال بين الولايات الألمانية خلال العام الماضي. وبعد احتساب الوافدين والمغادرين، سجلت برلين أكبر خسارة سكانية بصافي 12 ألف شخص، بينما حققت ولاية براندنبورج أكبر إضافة بصافي 9 آلاف شخص.