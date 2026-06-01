إيزي جيت البريطانية ترفض توقيت عرض استحواذ أمريكي وتصفه بـ«الانتهازي للغاية»

وصفت شركة إيزي جيت البريطانية للطيران منخفض التكلفة عملية استحواذ محتملة من جانب شركة «كاسيلليك» الأمريكية للاستثمارات البديلة بأنها «انتهازية للغاية»، وأكدت أنها لم تجر محادثات معها، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وكشفت كاسيلليك في وقت متأخر من الجمعة، بعد إغلاق البورصة في لندن، أنها في المراحل الأولى من دراسة تقديم عرض لإيزي جيت، ولكنها لم تتواصل مع مجلس إدارة الشركة بعد.

وقالت شركة الطيران إن عملية الاستحواذ تأتي في وقت تراجعت فيه أسهمها جراء المخاوف من تأثير حرب إيران على قطاع الطيران.

وأضافت إيزي جيت اليوم الاثنين، «يلاحظ مجلس الإدارة التوقيت الانتهازي للغاية الذي يتزامن مع التراجع المؤقت لسعر سهم إيزي جيت جراء الوضع الحالي في الشرق الأوسط وتأثيره على ثقة المستهلك وأسعار وقود الطائرات».

وأضافت إيزي جيت ومقرها لوتون أنها «تلاحظ أيضاً التحديات التنظيمية والمالية وغيرها من التحديات التنفيذية الكبيرة المرتبطة بالاستحواذ المحتمل على إيزي جيت».

ولكنها قالت إنه من واجبها زيادة قيمة المساهمين وسوف «تدرس أي مقترح في حال تم عرضه عليها».

ولدى كاسيلليك حتى في 26 يونيو لتقديم عرض نهائي أو الانسحاب بموجب قواعد الاستحواذ البريطانية.