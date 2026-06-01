«فيديكس» تستكمل فصل وحدة الشحن تمهيداً لإدراجها في بورصة نيويورك

أعلنت شركة فيديكس كورب استكمال عملية فصل وحدة فيديكس للشحن (FedEx Freight) عن الشركة الأم، في خطوة تمهد لبدء تداول أسهم الشركة الجديدة بشكل مستقل في بورصة نيويورك تحت الرمز FDXF.

وجاء الإعلان ليدفع أسهم فيديكس للارتفاع بنحو 2.2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وسط ترقب المستثمرين لأداء الشركة الجديدة التي تُعد أكبر مزود لخدمات الشحن الجزئي في الولايات المتحدة.

ويأتي الانفصال في توقيت يشهد مؤشرات على تعافي قطاع الشحن الأمريكي بعد ركود استمر نحو أربع سنوات، مدفوعاً بخروج عدد من الشركات من السوق نتيجة الضغوط المالية، إلى جانب تشديدات تنظيمية متوقعة على تراخيص القيادة التجارية.

ويرى محللون أن استقلال «فيديكس للشحن» قد يمنحها مرونة كبرى لتحسين هوامش الربحية والتركيز على الكفاءة التشغيلية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الانتقال ومخاطر التنفيذ.

نجاح

وأشار محللون في مؤسسات مالية إلى أن نجاح الشركة سيعتمد على قدرتها في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإيرادات لكل شحنة، مع تعزيز الأتمتة وضبط التكاليف.

وقال فادي شمعون، المحلل في شركة بي إم أو كابيتال ماركتس، في مذكرة حديثة: «بصفتها كياناً منفصلاً حديثاً ومتخصصاً في هذا المجال، تُتيح الشركة فرصة كبيرة لتحسين هامش الربح، إلا أن ذلك يعتمد بشكل كبير على التنفيذ». وأضاف شمعون أن هذا التحسن يتوقف على قدرة الإدارة على تحويل مزايا الشبكة إلى جودة خدمة أفضل، وإيرادات عليا لكل شحنة، وتحسين مستدام في نسبة التشغيل.

قال المحلل بريان أوسنبيك من جي بي مورغان إنه يُقيّم شركة فيديكس للشحن بمضاعف ربحية أقل مقارنةً بمنافسيها إكس بي أو، وسايا، وأولد دومينيون للشحن، «نظراً لمخاطر التنفيذ وتكاليف الانتقال المتعلقة بعملية الفصل، فضلاً عن الأداء الضعيف المستمر في مؤشرات الخدمة والحجم».

نمو

وصرح مارشال ويت، المدير المالي لشركة فيديكس للشحن، في أبريل، بأن الشركة تتوقع نمواً متوسطاً في الإيرادات يراوح بين 4% و6% على المدى المتوسط.

وأضاف ويت أن الشركة تتوقع أيضاً نمواً متوسطاً في الأرباح الأساسية يراوح بين 10% و12% على المدى المتوسط.

وأوضح ويت أن الاستثمارات في تحديث وفصل أعمال الشركة عن فيديكس ستؤثر سلباً في الأرباح على المدى القصير، إلا أن ضبط التكاليف، والأتمتة، وإضافة المزيد من الشحنات ذات الربحية العالية ستعزز هوامش الربح بمرور الوقت.