«بي بي» البريطانية تبدأ الإنتاج التجاري للغاز في حقل أذري–شيراغ–غوناشلي بأذربيجان

أعلنت شركة الطاقة البريطانية بي بي (BP)، اليوم الاثنين، بدء الإنتاج التجاري للغاز غير المصاحب في حقل أذري–شيراغ–غوناشلي (ACG) الواقع قبالة سواحل أذربيجان في بحر قزوين، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً في أحد أهم أصول الشركة النفطية طويلة الأمد.

ويُعد حقل ACG من أبرز حقول النفط في المنطقة، إذ ينتج الخام منذ نحو ثلاثة عقود، فيما يُضيف الآن بعداً جديداً مع بدء استغلال احتياطيات الغاز غير المصاحب، المقدّرة بنحو 4 تريليونات قدم مكعبة، مع إمكانية ارتفاعها إلى 6 تريليونات قدم مكعبة وفق تقديرات الشركة.

والغاز غير المصاحب هو الغاز الطبيعي الذي يُستخرج بشكل مستقل من المكامن دون ارتباط مباشر بإنتاج النفط، ما يمنح المشروع مرونة أكبر في تطوير موارده وزيادة عوائده.

وقالت بي بي إن أول بئر إنتاجية تم تشغيلها جاءت من منصة غرب تشيراغ ضمن القطاع الأذربيجاني في بحر قزوين، مؤكدة أن هذا التطور يعزز مكانة ACG كأحد أكثر الأصول تكاملاً من حيث إنتاج النفط والغاز.

ويأتي هذا التقدم في وقت تعيد فيه «بي بي» توجيه استراتيجيتها نحو تعزيز حضورها في قطاع الوقود الأحفوري، بعد سنوات من التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة، وسط إعادة تقييم عالمية لأولويات أمن الطاقة.

وكانت رويترز قد أفادت الأسبوع الماضي بأن الشركة ستتولى أيضاً إدارة حقل بابك للغاز في أذربيجان، ما يعكس توسعاً إضافياً في استثماراتها الإقليمية.

وقالت الشركة، التي تمتلك حصة تبلغ 30.37% في مشروع ACG، إن التطوير الجديد يضيف قيمة استراتيجية للحقل الذي تديره بالشراكة مع سوكار الأذربيجانية وعدد من الشركاء الدوليين، من بينهم إكسون موبيل وإينبكس وتوتال إنرجيز (TPOA) وإيني وأونوك.

وفي تعليق له، قال غوردون بيريل، رئيس العمليات في بي بي، إن عمليات الحفر كشفت عن وجود طبقة رقيقة من النفط بين طبقتي الغاز والماء في الخزان العميق، ما يفتح إمكانات إضافية للتطوير المستقبلي وتعزيز الإنتاج.

ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره خطوة جديدة في تعظيم قيمة أصول بي بي التقليدية، وترسيخ دورها في أسواق الطاقة الإقليمية، خصوصاً في بحر قزوين الذي يعد أحد أهم مراكز الإنتاج النفطي والغازي عالمياً.