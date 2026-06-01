«بيركشاير هاثاواي» تستحوذ على «تايلور موريسون» لبناء المنازل مقابل 6.8 مليارات دولار

تعتزم «بيركشاير هاثاواي» (Berkshire Hathaway) الاستحواذ على «تايلور موريسون هوم كورب» (Taylor Morrison Home Corp) في صفقة نقدية بالكامل تبلغ قيمتها نحو 6.8 مليارات دولار، وفق ما أعلنت الشركتان يوم الأحد.

يمثل العرض البالغ 72.50 دولاراً للسهم العادي علاوة بنسبة 24% على أحدث سعر إغلاق لشركة بناء المنازل يوم الجمعة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من هذا العام.

قال غريغ آبل، الرئيس التنفيذي لـ«بيركشاير هاثاواي»، في بيان: «يسرّنا الترحيب بانضمام (تايلور موريسون) إلى محفظة (بيركشاير). ومع مرور الوقت، نتوقع توحيد عملياتنا لبناء المنازل المشيدة ضمن منصة موحدة تتيح لنا تحقيق حلم تملك المنازل لعدد أكبر من الأمريكيين».

وتُعدّ هذه أول عملية استحواذ بمليارات الدولارات تحت قيادة آبل، الذي تولّى إدارة «بيركشاير هاثاواي» في وقت سابق من هذا العام بعد تقاعد المستثمر الأسطوري وارن بافيت العام الماضي. وتمتلك الشركة، التي يقع مقرها في أوماها بولاية نبراسكا، سيولة نقدية بلغت 397 مليار دولار بنهاية الربع الأول، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

ورغم رضا المستثمرين عن إدارة آبل للمجموعة العملاقة متعددة الأنشطة، كان بعضهم يأمل في أن تدعم صفقة استحواذ أداء سهم «بيركشاير»، الذي تراجع 5.6% منذ بداية العام. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» (S&P 500) بنسبة 10.7% خلال الفترة نفسها.

وبحسب البيان، تُعدّ «تايلور موريسون» واحدة من أكبر شركات تطوير المجتمعات السكنية وبناء المنازل في الولايات المتحدة، كما تقدم خدمات مالية للمستهلكين تشمل قروض المنازل وخدمات الملكية وحسابات الضمان والتأمين. وتمتلك الشركة أكثر من 350 مجتمعاً سكنياً في 12 ولاية.

وأضاف البيان أن فريق الإدارة الحالي في «تايلور موريسون»، بما في ذلك الرئيسة التنفيذية شيريل بالمر، سيواصل قيادة الشركة.

هذه الصفقة لا تُعدّ أول استثمار لـ«بيركشاير» في قطاع بناء المنازل، إذ تمتلك الشركة أيضاً «كلايتون هومز» (Clayton Homes)، كما تملك حصة في «لينار كورب» (Lennar Corp).

تأتي الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع بناء المنازل في الولايات المتحدة تراجعاً. فقد انخفضت أعمال التشييد السكني الجديدة بنسبة 2.8% في أبريل، وفق بيانات حكومية صدرت في وقت سابق من هذا الشهر. كما تراجعت أعمال الشروع في بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة بنسبة 9%، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس.

وستتحول «تايلور موريسون»، المدرجة حالياً في البورصة، إلى شركة خاصة عند اكتمال الصفقة.