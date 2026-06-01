ارتفاع أسعار النفط مع زيادة توغل إسرائيل في لبنان

ارتفعت أسعار النفط بأكثر ​من اثنين بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد أن أمرت إسرائيل قواتها ‌بزيادة التوغل في ​لبنان في إطار المعركة أمام جماعة "حزب الله" المسلحة المدعومة من إيران، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن منذ أكثر من ستة أسابيع.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.17 دولار أو 2.48 بالمئة لتصل إلى 89.53 دولارا للبرميل بحلول الساعة 2312 بتوقيت جرينتش يوم الأحد. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار أو ⁠2.12 بالمئة لتصل إلى 93.05 دولارا للبرميل.

وأدى تصاعد القتال، الذي جاء مباشرة بعد استضافة الولايات المتحدة لمحادثات إسرائيلية-لبنانية في واشنطن يوم الجمعة، إلى تراجع التوقعات بأن تعلن الولايات المتحدة وإيران قريبا عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما، وهو ما دفع خامي ‌برنت وغرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض 1.8 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب عند التسوية يوم الجمعة.

ويمثل الصراع بين إسرائيل ولبنان أكبر تداعيات حرب إيران. وبدأ الصراع في الثاني من مارس ‌عندما بدأ "حزب الله" بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود إلى إسرائيل ‌لدعم حليفته إيران. وتوصل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار في منتصف أبريل نيسان لكنهما ‌واصلا تبادل إطلاق النار.

وقال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن اتفاق مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي أُعلن في ​أوائل أبريل، ‌مما يمنح المفاوضين مزيدا من ​الوقت للسعي إلى إنهاء الصراع بشكل دائم ⁠وإيجاد حل للنزاع الأساسي الذي يدور حول برنامج إيران النووي. وستكون إسرائيل عنصرا أساسيا في أي اتفاق من هذا القبيل، كما أكدت إيران مرارا على ضرورة إشراك "حزب الله".

وطغت المخاوف بشأن الإمدادات على البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الصين مطلع الأسبوع، والتي أظهرت تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية. وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن ثاني أكبر ​اقتصاد في العالم يفقد الزخم متأثرا ‌بانكماش الصادرات وضغوط التكاليف.