87.8 مليار دولار.. مستوى قياسي لصادرات كوريا الجنوبية في مايو

قفزت صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 50 % مقارنة بالعام السابق لتسجل مستوى شهريا قياسيا جديدا بلغ 87.8 مليار دولار أمريكي في مايو الماضي، مدفوعة بالدورة الفائقة لأشباه الموصلات، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذا الشهر يعتبر الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الشحنات الخارجية الشهرية للبلاد حاجز 80 مليار دولار، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وارتفعت الواردات بنسبة 20.8 % على أساس سنوي لتصل إلى 60.8 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 26.95 مليار دولار.