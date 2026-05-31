«أنثروبيك» تطلق «أوبوس 4.8» بأداة «تدفق الأعمال الديناميكي» الجديدة

أطلقت أنثروبيك الإصدار الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي «أوبوس 4.8»، الذي وصفته بأنه الأكثر تطوراً ضمن نماذجها المتاحة للجمهور، مع الإبقاء على مستوى التسعير نفسه للإصدار السابق.

وذكر موقع «تك كرانش» أن الإصدار الجديد جاء بعد 41 يوماً فقط من إطلاق «أوبوس 4.7»، في دورة تحديث تُعد الأسرع للشركة حتى الآن، وسط منافسة متصاعدة في سوق نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن التحديث السريع قد يعكس رغبة الشركة في تعزيز تنافسيتها بعد استقبال فاتر نسبياً للإصدار السابق، خصوصاً مع إطلاق تحديثات جديدة من أوبن إيه آي وغوغل خلال الفترة الأخيرة.

وقالت «أنثروبيك»: «إن «أوبوس 4.8» يتميز بقدرات محسّنة في التعامل مع البيانات غير المؤكدة، مع تقليل احتمالات تقديم استنتاجات غير مدعومة بالمعلومات المتاحة، إضافة إلى تعزيز قدرته على التنبيه المبكر للمشكلات المرتبطة بالمدخلات والمخرجات التحليلية»، كما كشفت الشركة عن إطلاق خاصية «تدفق الأعمال الديناميكي» في مرحلة تجريبية، والتي تتيح للنماذج الكبيرة إدارة المهام المعقدة، عبر مئات الوكلاء الفرعيين بشكل متوازٍ، بهدف رفع كفاءة الأداء، وتسريع تنفيذ العمليات.

وفي الوقت ذاته لا تزال الشركة تؤجل إطلاق نموذجها الأكثر تقدماً «ميثوس»، بعد مخاوف أمنية مرتبطة باختبارات الأمن السيبراني، مؤكدة أن العمل مستمر لاستكمال الضمانات اللازمة، لمنع إساءة استخدامه في أنشطة غير قانونية.