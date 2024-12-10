النفط يرتفع بعد تقارير عن تيسير السياسة النقدية الصينية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، أمس، بعد أن أعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عن أول خطوة لها نحو تيسير السياسة النقدية منذ عام 2010 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، نقلاً عن اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتاً أو 1.32% إلى 72.06 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولاراً أو 1.49% إلى 68.20 دولاراً للبرميل. وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس، «من المرجح أن يكون تيسير السياسة النقدية في الصين هو المحرك وراء انتعاش أسعار النفط».

وتعثر النمو في الصين مع انهيار سوق العقارات مما أثر على الثقة والاستهلاك.