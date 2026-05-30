بـ 965 مليار دولار .. أنثروبيك تصبح شركة الذكاء الاصطناعي الأعلى قيمة

صعدت شركة التكنولوجيا الأمريكية أنثروبيك إلى قمة مشهد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتصبح اللاعب الأكثر قيمة في وادي السيليكون بعد أن جمعت تمويلا إضافيا بقيمة 65 مليار دولار.

وتدفع جولة التمويل قيمة الشركة السوقية إلى 965 مليار دولار، لتتفوق على المنافسين ومن بينهم منافسها الرئيسي "أوبن ايه آي" صانع "شات جي بي تي".

وتضاعفت قيمة أنثروبيك ثلاث مرات تقريبا منذ أن تم تقييمها بـ 380 مليار دولار في فبراير. وقد تم تقييم شركة "أوبن ايه آي" المنافسة، التي أطلقت طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية في عام 2022 بإطلاق "شات جي بي تي"، مؤخرا بـ 730 مليار دولار بعد جولة تمويلها الخاصة.

ويأتي جزء كبير من هذا النمو من الطلب المتزايد على منتجات "كلود" للذكاء الاصطناعي التي تنتجها أنثروبيك، وخاصة مساعد الترميز المعروف باسم "كلود كود".

وقالت أنثروبيك أنها تحقق الآن إيرادات سنوية قدرها 47 مليار دولار، وهي زيادة ملحوظة من 30 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري وحوالي 10 مليارات دولار في الإيرادات السنوية العام الماضي.