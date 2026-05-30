تراجع التضخم والبطالة في ألمانيا خلال مايو

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أمس، تراجع معدل التضخم بالبلاد إلى 2.6% خلال شهر مايو مقابل 2.9% في أبريل. كما تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال مايو الجاري مقارنة بالشهر السابق.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للتشغيل في نورنبرج أن عدد العاطلين عن العمل تراجع هذا الشهر بمقدار 58 ألفاً ليصل إلى 2.92 مليون عاطل، ليهبط بذلك مجدداً إلى ما دون حاجز 3 ملايين عاطل.

وبحسب البيانات، فإن عدد العاطلين لا يزال أعلى بنحو 31 ألف شخص مقارنة مع مايو 2025. وبلغ معدل البطالة في مايو 6.3%، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية مقارنة بأبريل الماضي.