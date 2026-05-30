تايوان تتوقع نمو صادراتها بأسرع معدل في 50 عاماً

رفعت تايوان توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، متوقعة أن يؤدي الطلب العالمي القوي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة صادراتها بأعلى معدل لها منذ خمسة عقود.

وذكر مكتب الإحصاء التايواني أنه يتوقع نمو اقتصاد الجزيرة بمعدل 9.64% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، وليس بمعدل 7.74% وفقاً للتوقعات السابقة.

في الوقت نفسه يتوقع مكتب الإحصاء نمو الصادرات خلال العام الجاري بنسبة 39.77% وليس بمعدل 22.22% وفقاً للتوقعات السابقة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه في حال نمو الصادرات بمعدل 39.7% سيكون أعلى معدل نمو لها منذ 1976. وذكر مكتب الإحصاء أن الطلب على مستلزمات الذكاء الاصطناعي تجاوز التوقعات.

يذكر أن تايوان التي تعتبر مركزاً عالمياً لصناعة الإلكترونيات المتقدمة مثل أشباه الموصلات هي أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث حقق اقتصادها في العام الماضي نموا بمعدل 8.7% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أحد أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى نمو الاقتصاد التايواني خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 14.55% سنوياً وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 1981.

ومما يؤكد اتجاه الاقتصاد التايواني لتحقيق معدلات نمو مرتفعة اقترضت شركات التكنولوجيا التايوانية نحو 14.5 مليار دولار منذ بداية العام الحالي لتمويل توسعاتها وزيادة طاقتها الإنتاجية حتى تتمكن من تلبية النمو القوي في الطلب على مستلزمات الذكاء الاصطناعي.