الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، أمس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما تراقب الأسواق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3328.18 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أول من أمس. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3342.30 دولاراً.

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لدى أواندا «استفادت أسعار الذهب من عمليات البيع الفنية للدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية». وأضاف وونج أن من العوامل المحتملة لارتفاع الذهب استمرار تراجع الدولار وتجدد التركيز على العجز المالي الأمريكي وسياسة الرسوم الجمركية لا سيما مع انحسار التوترات بين إيران وإسرائيل.

وبدا وقف إطلاق النار، الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إيران وإسرائيل، صامداً.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول لأعضاء الكونغرس: إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف، وهي الفترة التي ستكون أساسية عند دراسة خفض محتمل لأسعار الفائدة. ويتوقع المتداولون حالياً خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة 60 نقطة أساس خلال عام 2025 وأن يكون أول تحرك في سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 35.95 دولاراً للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1314.75 دولاراً ونزل البلاديوم 0.4% إلى 1062.24 دولاراً.