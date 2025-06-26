أوروبا تطالب الصين بإنهاء حظر تصدير المعادن النادرة

ذكر سفير الاتحاد الأوروبي لدى بكين، خورخي توليدو، أن الاتحاد يطالب الصين بحل مشكلة النقص الحالي في مغناطيسات المعادن النادرة قبل اجتماع قادة الجانبين في يوليو المقبل.

وقال توليدو لوزير الخارجية الصيني وانج يي، في بكين، أمس، إن أوروبا تطلب من الصين أن تدرك مخاوف الشركات وقلقها حيال مشكلة المغناطيسات، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء. وأضاف توليدو أن النقص يؤثر على الشركات الأوروبية بشكل سيئ للغاية.

وقال توليدو، إن العلاقات التجارية والاقتصادية «ليست مشرقة للغاية»، مشيراً إلى إلغاء حوار رفيع المستوى بشأن هذه القضايا، وعدم إحراز تقدم يذكر منذ عام 2023.

ومن المقرر أن يتوجه وانج إلى بروكسل في الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.