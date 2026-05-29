«ميسترال» تتوسّع في التصنيع الذكي بعقود مع «إيرباص» و«بي إم دبليو»

تواصل شركة «ميسترال إيه آي» الفرنسية تعزيز حضورها في قطاع الذكاء الاصطناعي الصناعي، بعد توقيع اتفاقيات جديدة مع كل من «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات، و«بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو التوسع في ما يعرف بـ«الذكاء الاصطناعي المادي» المرتبط بالتطبيقات الصناعية والهندسية الواقعية.

وتسعى «ميسترال»، التي تتخذ من باريس مقراً لها، إلى نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي من الاستخدامات الرقمية التقليدية إلى بيئات التصنيع والإنتاج المتقدمة، عبر توظيف النماذج الذكية في مجالات التصميم الهندسي والمحاكاة الصناعية ومراقبة الجودة، وتحليل الأداء داخل خطوط الإنتاج.

وبموجب الاتفاقيات الجديدة وقعت «إيرباص» عقداً يمتد لخمس سنوات لاستخدام تقنيات «ميسترال» في أنشطة الطائرات التجارية والمروحيات والفضاء، ضمن مساعي الشركة الأوروبية لتطوير عملياتها الصناعية، ورفع كفاءة الابتكار الهندسي باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما أعلنت «بي إم دبليو» أنها ستعتمد على تقنيات «ميسترال» لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر كميات ضخمة من بيانات محاكاة حوادث الاصطدام، بهدف تطوير أنظمة السلامة، وتحسين اختبارات التصنيع والهندسة الخاصة بمركباتها المستقبلية.

وقال آرثر مينش، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ«ميسترال»، إن أوروبا تمتلك ميزة تنافسية قوية في مجالات التصنيع عالي الجودة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى «إضافة الذكاء إلى منتجات لها وجود فعلي على أرض الواقع»، في إشارة إلى الانتقال نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمصانع والآلات والمنتجات الصناعية.

وتقدم «ميسترال» نفسها باعتبارها أحد أبرز البدائل الأوروبية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية بين شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» على تطوير النماذج الذكية والبنية التحتية الحاسوبية.