«الخزانة الأمريكية» تطلق تطبيق «حسابات ترامب» للأطفال

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إطلاق تطبيق «حسابات ترامب»، عبر متاجر التطبيقات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف إنشاء ملايين الحسابات الاستثمارية للأطفال، وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل منذ سن مبكرة.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن برنامج استثماري مدعوم حكومياً، يرتبط بمشروع قانون طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن يبدأ تفعيل الحسابات رسمياً، اعتباراً من الرابع من يوليو المقبل.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن التطبيق الجديد سيسهّل على ملايين الأمريكيين التسجيل والمساهمة ومتابعة نمو استثماراتهم، معتبراً أن المبادرة تمثل «خطوة مهمة نحو توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز الازدهار الاقتصادي».

وبموجب البرنامج، ستقوم وزارة الخزانة بإيداع ألف دولار كتمويل أولي لكل طفل مولود بين عامي 2025 و2028، ويحمل رقم ضمان اجتماعي ساري المفعول، في إطار خطة تهدف إلى بناء مدخرات طويلة الأجل للأجيال الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق تم تطويره بالتعاون مع منصة التداول «روبن هود» وبنك «بي إن واي» الحافظ للأصول، فيما دعا ترامب الشركات الأمريكية إلى المساهمة في حسابات أبناء موظفيها، ضمن جهود الجمهوريين لمعالجة مخاوف تكاليف المعيشة قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

ومن بين الشركات التي أعلنت دعمها للمبادرة: JPMorgan Chase وWells Fargo وBank of America وVisa.

ويرى مؤيدو البرنامج أن منح الأطفال فرصة الوصول المبكر إلى الاستثمار وعوائد الأسواق المالية، قد يعزز الحراك الاقتصادي، ويوفر أساساً مالياً أقوى للأجيال المقبلة، بينما تستعد وزارة الخزانة للمرحلة التالية، التي تتضمن تفعيل الحسابات قبيل الإطلاق الرسمي في يوليو.