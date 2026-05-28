تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في كوريا للمرة الثامنة على التوالي

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الخميس، حيث دفعت حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مصير الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران في الشرق الأوسط إلى اتخاذ موقف حذر وسط تزايد مخاطر التضخم وضعف العملة الكورية الجنوبية

وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا على سعر الفائدة الرئيسية عند 5ر2% خلال اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة في سول، وهو أول يرأسه محافظ بنك كوريا الجديد "شين هيون-سونغ"، الذي تولى منصبه الشهر الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يقرر فيه البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حتى في ظل استمرار البنك المركزي في دورة التيسير النقدي.

بدأ بنك كوريا المركزي التيسير النقدي في أكتوبر 2024 وبلغ الخفض التراكمي في سعر الفائدة الرئيسية منذ ذلك الوقت 100 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي، لكنه يبقي على السعر دون تغيير منذ يوليو 2025.

وقال الخبراء إن البنك المركزي سيغير مسار سياسته النقدية، حيث بدأت الآثار الاقتصادية للصراع المطول في الشرق الأوسط تظهر في الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بمعدل 7ر1% في الربع الأول من العام الحالي، وهو أقوى نمو ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2020.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم بنسبة 6ر2% سنويا في أبريل، مسجلا أعلى مستوى له في 21 شهرا، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، ومدعوما بالصادرات القوية وسط دورة فائدة لأسواق أشباه الموصلات وتحسن الطلب المحلي بقيادة الحكومة.