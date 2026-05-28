القصف الأمريكي الجديد في إيران يدفع النفط للارتفاع

صعدت أسعار النفط بنحو اثنين ​بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد غارات أمريكية جديدة خلال الليل على موقع عسكري إيراني ليتصاعد التوتر رغم المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.

بحلول الساعة 00:15 بتوقيت ⁠جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.90 دولار أو 2.02 بالمئة إلى 96.19 دولارا للبرميل في حين ارتفع عقد أغسطس الأكثر ‌نشاطا 1.64 دولار أو 1.78 بالمئة إلى 93.89 دولارا. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية عقد يوليو غدا الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب ‌تكساس الوسيط الأمريكي 1.73 دولار أو 1.95 بالمئة ‌إلى 90.41 دولارا.

وتراجع ‌كلا الخامين بأكثر من خمسة بالمئة إلى أدنى مستوياتهما في شهر ​في الجلسة ‌الماضية بسبب ​احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران ⁠لاتفاق ينهي الحرب بينهما ويعيد فتح مضيق هرمز.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ‌أن مخزونات النفط الخام هبطت 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، متراجعة للأسبوع ​السادس على التوالي.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، أي بعد يوم واحد من الموعد المعتاد بسبب ​عطلة يوم الاثنين.