الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوع

استقر الدولار اليوم الخميس بالقرب من أعلى ​مستوى له في أسبوع في أعقاب تقرير لرويترز أفاد بأن ‌الولايات المتحدة ​شنت غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا، في حين تراجع الين نحو مستوى دفع بنك اليابان المركزي إلى التدخل الشهر الماضي.

وتزيد الضربات من تعقيدات محادثات السلام بين واشنطن وطهران. وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "غير ⁠راض" عن الاتفاق مع إيران.

وصعدت أسعار النفط والدولار مع تلاشي ‌الآمال في التوصل إلى تسوية سريعة وتزيد توقعات المستثمرين الآن بأن يرتفع الدولار مع تحول تركيز مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى كبح التضخم وسط ‌ارتفاع أسعار الطاقة.

وانخفض اليورو قليلا إلى 1.1620 دولار، ونزل ‌الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.34176 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة ‌إلى 0.71305 دولار في ‌حين لم يطرأ تغير يذكر على الدولار النيوزيلندي مستقرا عند 0.58965 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس ​أداء العملة الأمريكية ‌مقابل ست عملات رئيسية، ​عند 99.288 بالقرب من أعلى ⁠مستوى له منذ 22 مايو.

وستتجه أنظار الأسواق إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي الأمريكي، والذي سيساعد في تشكيل ​التوقعات الأوسع ⁠نطاقا بشأن أسعار ⁠الفائدة.

وهبط الين إلى ما يصل إلى 159.60 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 30 أبريل وقريب من مستوى 160 الذي ⁠دفع السلطات اليابانية للتدخل الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق ترى احتمالا نسبته 70 بالمئة تقريبا برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية لبنك ​اليابان يومي 15 و16 ‌يونيو.