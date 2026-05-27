لغز 107 بيتكوين المحروقة… من أرسل 8.2 ملايين دولار إلى العدم؟

يظل لغز 107 بيتكوين المحروقة مثار جدل كبير في عالم العملات المشفرة، رغم مرور أكثر من 12 عاماً على حدوثه في ظروف غامضة، تستعصي على الحل.

هذه الواقعة الغريبة أثارت الكثير من التساؤلات في عالم العملات الرقمية، تم تحويل نحو 107 بيتكوين، بقيمة تقارب 8.2 ملايين دولار، إلى عنوان يُعرف باسم "عنوان حرق". هذا النوع من العناوين يعني أن العملات المرسلة إليه تُفقد نهائياً ولا يمكن استرجاعها أو استخدامها مرة أخرى وفق decrypt.

اللافت في الحادثة أن التحويلات لم تأتِ من جهة واحدة فقط، بل تمت عبر خمسة عناوين مختلفة يُعتقد أنها تعود إلى عام 2014، وقد جرت جميعها في نفس الوقت، هذا التزامن جعل الكثيرين يعتقدون أن هناك جهة واحدة تقف وراء العملية، وليست مجرد صدفة.

وعندما يتم إرسال البيتكوين إلى عنوان حرق، فإن ذلك يعني عملياً إخراجها من التداول بشكل دائم، لأن شبكة البيتكوين لا تسمح بإلغاء المعاملات أو التراجع عنها بعد تسجيلها، لذلك، تُعتبر هذه الأموال "محروقة" ولا يمكن لأي شخص الوصول إليها مرة أخرى.

هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حاول المستخدمون تفسير ما حدث، بعضهم رجّح أن يكون السبب خطأ تقنياً أو فقدان الوصول إلى المحافظ الأصلية، بينما رأى آخرون أنها قد تكون رسالة مقصودة أو تصرفاً متعمداً لأسباب غير معروفة.

كما ظهرت تفسيرات أخرى تقول إن العملية ربما كانت وسيلة لحماية الأموال من تهديدات أمنية أو هجمات تستهدف أصحاب المحافظ الرقمية، في حين ذهب البعض إلى احتمال أن يكون هناك خلل في أنظمة آلية أو تدخل غير مقصود من أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفي كل الأحوال، تكشف هذه الحادثة عن طبيعة البيتكوين، حيث إن كل عملية تتم على الشبكة تكون دائمة وغير قابلة للتغيير، وهذا يجعل أي خطأ أو قرار متعمد أمراً لا يمكن التراجع عنه.

وبينما لا يزال السبب الحقيقي مجهولًا، تبقى هذه الواقعة واحدة من أكثر الأحداث الغامضة في عالم العملات المشفرة، وتفتح الباب من جديد للنقاش حول الأمان الرقمي وكيفية إدارة الأصول في عالم لا مركزي بالكامل.