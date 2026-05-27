إنفيديا تعتزم استثمار 150 مليار دولار سنوياً في تايوان

أكد جينسن ​هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا اليوم الأربعاء ‌أن ​الشركة تعتزم استثمار نحو 150 مليار دولار سنويا في تايوان، واصفا إياها بأنها "مركز" ثورة الذكاء الاصطناعي ومتوقعا أن تظل المركز العالمي لصناعة التكنولوجيا لفترة طويلة.

وأضاف ⁠هوانغ، رئيس الشركة المتخصصة في صناعة الرقائق والتي تبلغ قيمتها السوقية خمسة تريليونات دولار "قبل أربع أو خمس سنوات، كانت ‌إنفيديا تنفق ما بين 10 إلى 15 مليار دولار سنويا في ‌تايوان. أما الآن فنحن ننفق 100 مليار ‌دولار، وسيرتفع هذا الرقم إلى ‌150 مليار دولار سنويا".

وجاءت ‌هذه التصريحات خلال احتفالية أقيمت في تايبه بمناسبة إطلاق ​المقر الرئيسي ‌المزمع للشركة ​في تايوان، والذي قال ⁠هوانغ إنه سيتم وضع حجر الأساس فيه هذا العام على أن يبدأ ​تشغيله ⁠في 2030.

ولم ⁠يحدد هوانغ إطارا زمنيا لعدد السنوات التي تعتزم فيها الشركة استمرار مبلغ 150 ⁠مليار دولار سنويا.

وقال هوانغ في الاحتفالية التي حضرها والداه وزوجته وابنته وابنه بالإضافة إلى نحو ألف موظف "تشهد تايوان طفرة حقيقية... تايوان هي مركز ثورة ‌الذكاء الاصطناعي؛ فمن هنا تأتي الرقائق، وهنا تجرى عمليات ​التعبئة والتغليف، وهنا تُصنع الأنظمة، ومن هنا ولدت الحواسب الفائقة للذكاء الاصطناعي. عدد الشركاء الذين نعمل معهم هنا في تايوان ​مذهل حقا".