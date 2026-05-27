أمريكا تعتزم إبقاء الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا

أكد ​الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أمس ‌الثلاثاء ​أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من المكسيك وكندا، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه الولايات المتحدة ⁠مفاوضات لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وقال جرير خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن إن ‌بلاده لديها قضايا تجارية "مهمة" مع كندا.

جاء ذلك قبل مفاوضات ثنائية ستعقدها ‌الولايات المتحدة مع المكسيك دون مشاركة ‌كندا.

وتابع قائلا "ستفرض الولايات المتحدة رسوما ‌جمركية... حتى على دولة ‌مثل المكسيك، أو أي دولة أخرى في ​نصف الكرة ‌الأرضية الذي ننتمي ​إليه، سنفرض رسوما ⁠جمركية طالما لدينا عجز تجاري ضخم".

وتشير هذه التصريحات إلى أن الاتفاق ​القائم ⁠منذ ⁠ست سنوات بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لن يستمر كاتفاقية تجارة حرة معفاة من ⁠الرسوم الجمركية، وهو ما يشبه تعليقات أدلى بها جرير الشهر الماضي لمسؤولين تنفيذيين في المكسيك مفادها أن الرسوم الجمركية على السيارات والصلب ستظل ‌قائمة بموجب الاتفاقية المعدلة.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون ​أمريكيون ومكسيكيون هذا الأسبوع في مكسيكو سيتي في مستهل جولات المفاوضات الرسمية، التي ستتناول التعديلات على قواعد المنشأ ​والأمن الاقتصادي.