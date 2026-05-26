توشيفومي سوزوكي.. من موظف كتب إلى مهندس أكبر ثورة تجزئة في اليابان

توفي رجل الأعمال الياباني توشيفومي سوزوكي، مؤسس سلسلة متاجر 7-Eleven Japan وأحد أبرز الشخصيات التي أسست لثقافة "متاجر التجزئة الصغيرة" في اليابان، عن عمر ناهز 93 عاماً، وذلك يوم 18 مايو 2026 إثر فشل في القلب، بحسب ما أعلنت شركة Seven & i Holdings.

وذكرت الشركة أن سوزوكي، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، رحل بهدوء في منزله بطوكيو، فيما ستُقام مراسم الجنازة بشكل خاص بحضور العائلة فقط، مع رفض استقبال الزهور أو رسائل التعزية العامة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن أي مراسم تأبين رسمية.

من موظف كتب إلى مهندس أكبر ثورة تجزئة في اليابان

وُلد سوزوكي عام 1932 في محافظة ناغانو شمال اليابان، وتخرج من جامعة تشو (Chuo University) في طوكيو، حيث درس الاقتصاد.

وبدأ مسيرته المهنية في شركة توزيع كتب تُدعى لاحقاً "توهن كورب"، قبل أن ينتقل عام 1963 إلى شركة التجزئة اليابانية Ito-Yokado، إحدى أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في البلاد.

ولعب سوزوكي دوراً محورياً في تغيير نمط الحياة الاستهلاكية في اليابان، عندما قاد في عام 1973 شراكة استراتيجية مع الشركة الأمريكية Southland Corp، المالكة لعلامة 7-Eleven آنذاك، لإطلاق مشروع Seven-Eleven Japan، حيث افتُتح أول متجر في طوكيو عام 1974.

"الكومبيني".. نموذج غيّر حياة اليابانيين

بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس فإن سوزوكي يُنسب إليه الفضل في تحويل فكرة "المتجر الصغير" أو "الكومبيني" إلى أحد أعمدة الحياة اليومية في اليابان، حيث طوّر نموذجاً تجارياً يعتمد على:

تحليل البيانات لتحديد احتياجات المستهلكين

التركيز على الوجبات الجاهزة عالية الدوران

تحديث المخزون بشكل سريع ومستمر

هذا النموذج جعل متاجر 7-Eleven تقدم خدمات تتجاوز البيع التقليدي، مثل دفع الفواتير، والسحب النقدي، وخدمات الطباعة، إلى جانب الأغذية السريعة.

إنقاذ الشركة الأم وتوسيع الإمبراطورية

لعب سوزوكي دوراً مهماً في إنقاذ شركة Southland الأمريكية خلال أزمة إفلاسها في أوائل التسعينات، بعد أن واجهت ديوناً ضخمة نتيجة عمليات استحواذ ممولة بالقروض.

وفي عام 2005، أسس سوزوكي مجموعة Seven & i Holdings، التي تحولت لاحقاً إلى واحدة من أكبر مجموعات التجزئة في آسيا، وتشرف على آلاف المتاجر في اليابان وخارجها.

كما توسعت المجموعة خلال فترة قيادته لتشمل قطاعات متنوعة مثل البنوك والخدمات المالية، إضافة إلى استحواذات في قطاع التجزئة الفاخرة مثل Barneys Japan عام 2015، فضلاً عن امتلاكها سلاسل كبرى مثل Sogo وSeibu.

إرث استمر لعقود

تنحى سوزوكي عن منصب رئيس مجلس الإدارة عام 2016 بعد خلاف إداري داخل الشركة، لكنه بقي مستشاراً فخرياً مؤثراً حتى وفاته، وفق ما أفادت به شركة Seven & i Holdings.

ويُنظر إلى سوزوكي في الأوساط الاقتصادية اليابانية على أنه الرجل الذي أعاد تعريف مفهوم التسوق اليومي، وحوّل "الكومبيني" إلى نموذج عالمي يُقلد في العديد من الدول.

وأكدت جريدة جِيجي برس اليابانية (Jiji Press) أن سوزوكي يُعد من أبرز الشخصيات التي وضعت أسس "ثورة التجزئة الحديثة في اليابان"، بفضل ابتكاراته في إدارة المخزون وربط البيانات بسلوك المستهلك.