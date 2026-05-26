أسعار اللحوم تشوي الأمريكيين.. وأعداد الأبقار عند أدنى مستوى تاريخي

تشهد الولايات المتحدة موجة ارتفاع حادة في أسعار اللحوم الحمراء، مدفوعة بتزايد الإقبال على الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين، في وقت تواجه فيه البلاد أحد أدنى مستويات أعداد الأبقار منذ عقود، ما يفاقم أزمة المعروض ويضغط على المستهلكين الأمريكيين مع استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء.

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، سجل متوسط سعر اللحم البقري المفروم مستوى قياسياً بلغ 6.90 دولارات للرطل (1 رطل يساوي 0.454 كيلوغرام)، بينما ارتفعت أسعار لحوم الأبقار والعجول بنحو 15% مقارنة بالعام الماضي، وهو ارتفاع يفوق بكثير معدل التضخم العام في الاقتصاد الأمريكي، وفقا لـ businessinsider.

وأظهرت بيانات شركة الأبحاث السوقية NIQ أن الأمريكيين أنفقوا نحو 42.4 مليار دولار على لحوم الأبقار خلال الاثني عشر شهراً الماضية، رغم تراجع الكميات المشتراة، في إشارة إلى استمرار الطلب القوي على اللحوم الحمراء حتى مع ارتفاع الأسعار.

وتأتي هذه القفزة في الأسعار بالتزامن مع ازدهار ثقافة الأنظمة الغذائية المعتمدة على البروتين داخل الولايات المتحدة، سواء بين الرياضيين أو المؤثرين الصحيين أو المستهلكين الذين يسعون للابتعاد عن الأطعمة المصنعة.

كما عززت الحكومة الأمريكية هذا الاتجاه بعدما وضعت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بقيادة روبرت إف. كينيدي جونيور، اللحوم الحمراء في صدارة الإرشادات الغذائية الجديدة.

ووفق استطلاع أجرته مجموعة FMI بالتعاون مع معهد اللحوم الأمريكي، يرى 77% من المستهلكين الأمريكيين أن اللحوم والدواجن جزء من نظام غذائي صحي، بينما يحاول 45% من المتسوقين زيادة عدد الوجبات التي تعتمد على اللحوم، في وقت تراجعت فيه جاذبية بدائل اللحوم النباتية مثل بيوند ميت، وهي شركة أمريكية متخصصة في إنتاج بدائل اللحوم النباتية وإمبوسيبل فودز، وهي شركة أمريكية متخصصة في إنتاج بدائل اللحوم النباتية.

في المقابل، تواجه الولايات المتحدة أزمة حقيقية في أعداد الماشية، إذ بلغ عدد الأبقار والعجول مطلع العام الجاري نحو 86.2 مليون رأس فقط، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وهو مستوى يقترب من أدنى مستوياته منذ عقود.

ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، من بينها سنوات انخفاض أسعار الماشية خلال العقد الماضي، وموجات الجفاف التي أثرت على المراعي الطبيعية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف والفائدة والتشغيل، فضلاً عن تقدم أعمار مربي الماشية واقتراب كثير منهم من التقاعد.

ويؤكد مختصون أن إعادة بناء القطيع الأمريكي تحتاج إلى سنوات طويلة بسبب الطبيعة البيولوجية البطيئة لتربية الأبقار.

وقال ديفيد أندرسون، الخبير الاقتصادي في جامعة تكساس A&M، إن العجول المولودة هذا العام قد لا تتحول إلى إنتاج فعلي من اللحوم قبل عام 2030، موضحاً أن "الدورة البيولوجية لهذا القطاع طويلة للغاية ولا يمكن تسريعها بسهولة".

وفي ظل الأسعار المرتفعة الحالية، يفضل كثير من المربين بيع الأبقار للذبح والاستفادة من الأسعار القياسية بدلاً من الاحتفاظ بها لتوسيع القطعان مستقبلاً.

وقال ريتش نيلسون، محلل أسواق الثروة الحيوانية في شركة Allendale، إن متوسط عمر منتجي اللحوم في الولايات المتحدة يبلغ نحو 63 عاماً، مضيفاً أن كثيرين منهم يستعدون للتقاعد ولا يرغبون في الدخول في استثمارات طويلة الأجل.

كما يواجه القطاع صعوبة في جذب أجيال جديدة من المربين بسبب ارتفاع تكاليف الدخول إلى السوق وطول فترة استرداد الاستثمارات مقارنة بوظائف أخرى أقل مخاطرة.

وفي ولاية أيوا، قالت أماندا سيفرسون، وهي مربية ماشية تدير شركة "Grand View Beef"، إن سعر العجل بوزن 500 رطل ارتفع من نحو ألف دولار في عام 2017 إلى ما بين 2200 و2500 دولار حالياً، ما دفع شركتها إلى رفع أسعار منتجاتها خلال مايو الجاري، حيث ارتفع سعر اللحم المفروم من 12 إلى 14 دولاراً للرطل، ولحم اليخنة من 14 إلى 16 دولاراً، بينما صعد سعر شريحة السيرليون من 24 إلى 28 دولاراً للرطل.

ورغم ارتفاع الأسعار، لا يزال الطلب الأمريكي على اللحوم الحمراء قوياً، إذ تشير بيانات NIQ إلى أن المستهلكين بدأوا في تعديل سلوكهم الشرائي عبر شراء عبوات أكبر أو اختيار قطع أقل سعراً أو خلط اللحوم مع الأرز والمعكرونة والفاصوليا لتقليل التكلفة، دون التخلي الكامل عن استهلاك اللحم البقري.

وقال دون كلوز، المحلل في شركة Terrain Ag، إن المستهلكين "قد ينتقلون إلى أنواع أقل سعراً من اللحوم، لكنهم لا يغادرون سوق اللحم البقري بالكامل"، فيما وصف ريكي فولب، أستاذ الأعمال الزراعية في جامعة كاليفورنيا التقنية، المشترين الحاليين للحوم بأنهم "موالون للحوم الأبقار".

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، درست إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية على واردات اللحوم لزيادة المعروض، إلا أن الخطة واجهت اعتراضات من مربي الماشية وبعض الجمهوريين، ما أدى إلى تجميدها مؤقتاً، كما تعمل الإدارة على توسيع برامج التمويل والقروض للمزارعين وتقليص بعض القيود المرتبطة بحماية الذئاب التي يقول المربون إنها تهدد قطعانهم.

لكن خبراء يرون أن هذه الإجراءات لن تكون كافية لتغيير الوضع سريعاً، في ظل استمرار فجوة المعروض والطلب، مؤكدين أن سوق اللحوم الأمريكية قد تبقى تحت ضغط لسنوات مقبلة مع استمرار ارتفاع الطلب على البروتين وصعوبة توسيع إنتاج الماشية بوتيرة سريعة.