خام برنت يصعد 2% مع تزايد الضبابية بشأن حرب إيران

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر ​من اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات على ‌إيران مما ​أبقى الأسواق في حالة ترقب مع استمرار تعذر التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.36 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 98.50 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضها سبعة بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي بشكل طفيف عن مستوى آخر التداولات أمس لتصل اليوم إلى 91.95 دولارا للبرميل، لكنها سجلت انخفاضا 4.65 دولارات أو 4.8 بالمئة مقارنة بأسعار التسوية يوم الجمعة. ولم تكن هناك أسعار تسوية أمس الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في ‌الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ‌ماركو روبيو اليوم الثلاثاء إن التفاوض ‌على اتفاق مع إيران قد "يستغرق بضعة أيام"، مما قضى على الآمال في نهاية وشيكة للصراع بعد يوم ​من شن القوات الأمريكية ‌لما وصفته واشنطن بضربات دفاعية ​في جنوب إيران.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال عبرت المضيق في الأيام القليلة ​الماضية، متجهة إلى باكستان والصين والهند، وكذلك عبرت ناقلة عملاقة تحمل نفطا خاما عراقيا إلى الصين بعد أن ظلت عالقة لما يقرب من ثلاثة أشهر.

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين مطالبته إيران بتسليم اليورانيوم المخصب الخاص بها حتى ​يمكن التخلص منه.