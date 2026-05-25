الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة قياسية على جوجل

نقلت صحيفة هاندلسبلات ​الألمانية عن مصادر في المفوضية ‌الأوروبية ​أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تغريم شركة (جوجل) المملوكة لشركة (ألفابت) مبلغا باهظا يصل إلى مئات الملايين من اليورو، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بمكافحة الاحتكار.

وقالت ⁠الصحيفة إن القرار على وشك الصدور ومن المتوقع الإعلان عنه رسميا قبل العطلة الصيفية، مضيفة أن ‌الغرامة ستكون هي الأعلى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق لانتهاك قانون ‌الأسواق الرقمية الجديد.

ويتعلق التحقيق الذي بدأ ‌رسميا في مارس 2025 ‌بمخاوف من أن جوجل ‌تفضل خدماتها الخاصة في نتائج البحث وتسعى ​إلى ضمان ‌امتثال محرك البحث ​الأكثر شعبية في ⁠العالم للوائح المحلية.

وقال المتحدث باسم المفوضية توماس ريجنييه في بيان أرسله ​عبر البريد ⁠الإلكتروني ⁠إن المفوضية مهتمة أكثر بإيجاد حلول مستقبلية للامتثال مع جوجل بدلا من "مجرد ⁠فرض غرامة".

وأضاف "حتى مع مفاوضاتنا على الحلول المستقبلية، لن نتردد في الانتقال إلى الخطوات التالية في أقرب وقت ممكن".

ولم يتسن الحصول على تعليق ‌بعد من جوجل.

وقالت المفوضية الأوروبية هذا الشهر ​إنها منحت جوجل مزيدا من الوقت لتبديد المخاوف بعد فشل اقتراح سابق من الشركة في ذلك.