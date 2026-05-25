النفط يتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

انخفضت أسعار النفط ​بنحو 6 % الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع تزايد التفاؤل ​بشأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق رغم استمرار الخلاف بينهما حول قضايا رئيسية من بينها الوضع بمضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6.01 دولارات أو 5.8 % إلى 97.53 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.65 دولارات أو ⁠5.9 % إلى 90.95 دولاراً للبرميل. ووصل الخامان إلى أدنى مستوياتهما منذ السابع من مايو في وقت سابق من الجلسة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إن واشنطن وإيران أنجزتا قدراً كبيراً من التفاوض على مذكرة ‌تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الصراع 20 % من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ومع ذلك، ‌لا يزال الجانبان على خلاف بشأن عدة قضايا. وذكر ترامب ‌لاحقاً أنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي اتفاق.

نفط خام

وقالت ‌جون جوه المحللة في سبارتا ‌كوموديتيز «النقص الأساسي في المعروض من النفط الخام والذي يتراوح من 10 إلى 11 مليون برميل يومياً لن يختفي على ​الفور وستستمر الأسواق في سحب المخزونات حتى يعود ​إنتاج النفط الخام في الشرق الأوسط ⁠إلى مستوياته الطبيعية، وهو ما سيستغرق شهوراً».

ويتوقع المحللون أن يستغرق عودة ⁠تدفق النفط إلى طبيعته عبر المضيق شهوراً، لحين إصلاح منشآت النفط والغاز المتضررة.

وقال جيوفاني ستانوفو المحلل لدى يو.بي.إس «ما زلنا نعتقد أن العوامل الرئيسية التي يجب على سوق النفط مراقبتها هي تدفقات النفط المادية وحتى الآن لا تزال التدفقات عبر المضيق مقيدة».

وأظهرت بيانات شحن أن ناقلتي غاز طبيعي مسال عبرتا ‌مضيق هرمز، اليوم الاثنين، متجهتين إلى باكستان والصين، في حين عبرت ناقلة عملاقة الخليج محملة بنفط خام ​عراقي متجهة إلى الصين يوم السبت بعد أن ظلت عالقة هناك لما يقرب من 3 أشهر.

واستجابت شركات الطاقة الأمريكية لارتفاع أسعار الطاقة المحلية بزيادة عدد منصات حفر النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ فبراير ​2025.