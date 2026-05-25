الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والنفط

ارتفعت أسعار ​الذهب بأكثر من 1 % الاثنين، إذ أدى التفاؤل ‌إزاء إبرام ​اتفاق ينهي حرب إيران إلى ضعف الدولار وتراجع أسعار النفط، ما هدأ المخاوف المتعلقة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة لوقت طويل.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 4559.69 دولاراً للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠تسليم يونيو 0.9 بالمئة إلى 4561.30 دولاراً للأونصة.

وظل التفاؤل سائداً في السوق على الرغم من تهوين واشنطن وطهران من فرص إبرام ‌اتفاق وشيك، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن الدولتين "أنجزتا بشكل كبير" التفاوض على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق من شأنه إعادة ‌فتح مضيق هرمز.

ولا يزال الجانبان على خلاف بشأن ‌عدة قضايا صعبة يجب حلها إذا أرادا إنهاء الحرب.

وارتفعت ‌الأسهم بينما انخفضت أسعار النفط ‌إلى ما دون 100 دولار للبرميل، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، بينما جرى ​تداول الدولار بالقرب من ‌أدنى مستوى ​في أسبوع.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل ⁠في يو.بي.إس "تتأثر الأصول المالية بشدة بأسعار النفط في الوقت الحالي، وأسعار الذهب ليست استثناء".

وأضاف "انخفاض أسعار النفط يدفع الذهب للارتفاع، بسبب توقع تأثير ذلك ​على السياسة ⁠النقدية لمجلس ⁠الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)"، مشيرا إلى أنه يتوقع استمرار هذا الاتجاه في المدى القريب.

وانخفض الذهب بنحو 14 % منذ بدء الحرب مع ⁠إيران في أواخر فبراير ، مدعوما بارتفاع أسعار الطاقة الذي أثار مخاوف إزاء التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ويرى المتعاملون الآن احتمالا بنسبة 40 % لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر . ويمثل ‌ذلك تحولا حادا عن التوقعات قبل اندلاع الحرب، عندما توقع خبراء الاقتصاد على نطاق ​واسع خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 % إلى 77.86 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 2.1 % إلى 1962.93 دولار وزاد البلاديوم 2.8 % ​إلى 1386.47 دولار.