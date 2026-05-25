أغنى نهر في العالم… حين يتحول المجرى الطبيعي إلى كنز أغلى من الذهب

في أقصى غرب الصين، حيث تتكسر حدود الجغرافيا بين صحراء تاكلامكان القاحلة وسلاسل جبال كونلون الوعرة، لا يبدو نهر هوتان مجرد مجرى مائي عابر، إنه في الواقع خط تماس بين الطبيعة والاقتصاد، وبين التراث والاستنزاف، وبين حجر كريم تحوّل إلى سلعة عالمية وبيئة بدأت تدفع الثمن بصمت.

هذا النهر الذي تشكّل من التقاء رافدين يُعرفان محليا باسم "اليشم الأبيض" و"اليشم الأسود"، لا يحمل الماء وحده، بل يحمل أيضا أحد أكثر الأحجار قيمة في الثقافة الصينية: حجر النيفرايت، أحد نوعي اليشم الرئيسيين. ومع مرور الزمن، تحوّل مجراه إلى ما يشبه "شريانا معدنيا" مفتوحا، يغذي سوقا متعطشة للأحجار النادرة.

من مجرى طبيعي إلى خريطة ثروة

لأكثر من آلاف السنين، كانت جبال كونلون المصدر الصامت لهذا الكنز، حيث تتآكل الصخور ببطء، وتنقل السيول أحجار اليشم إلى نهر هوتان، لكن هذا التوازن الجيولوجي الهش بدأ يتغير عندما اكتسب الحجر قيمة اقتصادية مضاعفة، إلى جانب مكانته الثقافية الراسخة في الصين.

في الثقافة الصينية، لا يُعامل اليشم كحجر زينة فقط، بل كرمز للفضيلة والحكمة والحظ، حتى أن المثل القديم يقول: "يمكن تسعير الذهب، لكن اليشم لا يُقدّر بثمن"، هذا البعد الرمزي هو ما جعل الطلب عليه يتجاوز حدود الزينة إلى الاستثمار والادخار وحتى المضاربة.

التسعينات… لحظة الانفجار

حتى أوائل التسعينات، ظل نهر هوتان خارج دائرة الاهتمام الاقتصادي العالمي، السكان المحليون، ومعظمهم من المسلمين الإيغور، لم يكن لديهم ارتباط اقتصادي قوي باليشم، خلافا لقومية الهان التي رأت فيه فرصة تجارية وثقافية في آن واحد.

لكن مع انتشار المعلومات عن وفرة الأحجار داخل مجرى النهر، بدأت موجة غير مسبوقة من التنقيب العشوائي. خلال سنوات قليلة، تحوّل النهر إلى ما يشبه "حمّى ذهب"، حيث تدفق المنقبون والتجار، وقفزت الأسعار إلى مستويات جعلت بعض القطع تتجاوز قيمة الذهب وزنا بوزن.

تقارير محلية تشير إلى أن بعض الأحجار النادرة وصلت قيمتها إلى نحو مليون يوان، أي ما يزيد على 200 ألف دولار في تلك الفترة، وهو رقم كافٍ لتحويل البحث اليدوي في النهر إلى نشاط اقتصادي يومي لكثير من السكان.

اقتصاد غير رسمي على ضفاف النهر

مع الوقت، لم يعد الأمر مجرد بحث فردي، تطورت حول النهر منظومة اقتصادية غير رسمية، مشترون، وسماسرة، وتجار جملة، ومراكز فرز بدائية، أصبح النهر نفسه سوقا مفتوحة، حيث تُفحص الأحجار مباشرة بعد استخراجها من الطمي.

هذا النشاط خلق اقتصادا محليا سريع النمو، لكنه هش في الوقت ذاته، قائم على مورد طبيعي غير متجدد، ومع ارتفاع الطلب، بدأ الضغط على المجرى يزداد بشكل خطير.

الاستنزاف يبدأ… والطبيعة تدفع الثمن

مع تراجع كميات الأحجار الكبيرة، اتجه المنقبون إلى أساليب أكثر عنفا، بما في ذلك استخدام معدات ثقيلة لاستخراج ما تبقى في قاع النهر، هذه المرحلة مثّلت نقطة التحول الأخطر، إذ لم يعد الاستنزاف مقتصرا على الحجر، بل امتد إلى تدمير البنية البيئية للمجرى نفسه.

التقارير البيئية أشارت إلى تغيّر في شكل النهر، وتدهور في التربة المحيطة، وتراجع في التوازن الطبيعي الذي استمر لقرون، ما كان يُستخرج ببطء عبر الزمن الجيولوجي، بدأ يُسحب بسرعة زمن السوق.

قرار الإيقاف.. تدخل متأخر لحماية ما تبقى

أمام هذا الضغط المتصاعد، تحركت السلطات في إقليم شينجيانغ عام 2007 لإيقاف التراخيص التجارية للتعدين على طول نهر هوتان، وفرض حظر على عمليات التنقيب المنظمة.

القرار لم يكن اقتصاديا فقط، بل حمل بعدا ثقافيا واضحا وهو حماية أحد الرموز التاريخية المرتبطة بالهوية الصينية القديمة، ومنع تحول النهر إلى مجرد مصدر خام للربح السريع.

لكن رغم الحظر، تشير تقديرات غير رسمية إلى استمرار نشاط محدود وغير منظم في بعض المناطق، ما يعكس صعوبة ضبط اقتصاد نشأ بسرعة وتغلغل في المجتمع المحلي.

بين القيمة والاختفاء

خبراء الجيولوجيا يرون أن ما يحدث في هوتان ليس مجرد قصة استغلال مورد طبيعي، بل حالة نموذجية لصراع طويل بين القيمة الاقتصادية والقيمة الثقافية، فاليشم هنا ليس سلعة فقط، بل جزء من ذاكرة حضارية تمتد لآلاف السنين.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، هل يمكن لنهر أن يحتفظ بثروته إذا أصبح الجميع يسعى لاستخراجها في الوقت نفسه؟

في حالة هوتان، يبدو أن الإجابة تتشكل بالفعل داخل مجرى النهر نفسه، حيث تنخفض الأحجار، ويرتفع ثمنها، بينما يتراجع المورد الذي صنع هذه المعادلة من الأساس.