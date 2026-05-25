الدولار يتراجع مع قرب التوصل إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز

تداول الدولار قرب أدنى مستوياته خلال ​أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين، إذ قادت آمال التوصل إلى ‌اتفاق يعيد ​فتح مضيق هرمز أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، رغم تقليل الولايات المتحدة من احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران في القريب العاجل.

وأمام الين، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 158.9 ينا، في حين ارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1636 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى ⁠1.3476 دولار.

والعديد من الأسواق العالمية مغلقة اليوم الاثنين بسبب عطلات، مما أدى إلى انخفاض السيولة على نطاق واسع.

وزاد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.7162 دولار، وكسب نظيره النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5869 دولار.

وكتب محللون ‌لدى ويستباك في مذكرة بحثية "هناك مؤشرات مبكرة على أن معنويات المخاطرة تتلقى دعما، إذ كشفت التداولات في سيدني عن موجة بيع واسعة النطاق للدولار الأمريكي، مما عاد ‌بالفائدة على العملات التي ترتبط بشكل أكبر بمعنويات المخاطرة مثل ‌الدولار الأسترالي".

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ‌ست عملات، 0.1 بالمئة خلال ‌تداولات اليوم إلى 98.95، وهو أضعف مستوى له منذ 18 مايو.

وتراجعت أسواق النفط في ظل آمال ​التوصل إلى اتفاق ‌سلام، إذ انخفضت أسعار خام ​برنت 5.4 بالمئة إلى 97.91 دولارا ⁠للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.7 بالمئة إلى 91.10 دولارا للبرميل.

وكانت هناك إشارات متضاربة مطلع الأسبوع بشأن اتفاق السلام. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​على وسائل ⁠التواصل الاجتماعي يوم السبت إنه ⁠جرى "إنجاز قدر كبير من التفاوض" على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مع إيران، مع إعلان كل من البلدين والوسطاء في باكستان عن إحراز تقدم.

ومع ذلك، ⁠قال ترامب أمس الأحد على منصة تروث سوشال إن الحصار الأمريكي على السفن الإيرانية في مضيق هرمز "سيظل ساريا ونافذا بالكامل حتى التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه". ولم يصدر أي رد بعد من الحكومة الإيرانية.

وفي الأسواق، ساد تفاؤل حذر بأن اتفاقا سيتم التوصل إليه في نهاية المطاف.

وقال كريس ‌ويستون رئيس قطاع الأبحاث لدى بيبرستون جروب في ملبورن "الأسواق مهيأة للتحلي بالصبر بشكل لا يصدق في ​انتظار تحقيق اختراق ملموس، لكن السيناريو الأساسي للتوصل إلى اتفاق لا يزال قائما، إذ أدت الأخبار الواردة مطلع الأسبوع لمزيد من القناعة، حتى لو ظل التوقيت غير واضح".

وارتفع سعر بتكوين 0.5 بالمئة إلى 76961.76 دولارا، بينما استقر سعر إيثر ​عند 2091.65 دولارا.