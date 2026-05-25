ناقلات محملة بالنفط والغاز الطبيعي تغادر مضيق هرمز إلى باكستان والصين

أظهرت بيانات شحن أن ناقلتي غاز طبيعي مسال تغادران مضيق ‌هرمز متجهتين ​إلى باكستان والصين اليوم الاثنين، في حين غادرت ناقلة عملاقة الخليج محملة بنفط خام عراقي متجهة إلى الصين يوم السبت بعد أن ظلت عالقة هناك لما يقرب من ثلاثة أشهر.

أدت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، التي بدأت في 28 فبراير، إلى تقييد الشحن عبر مضيق هرمز بشكل كبير، والذي ⁠يمر عبره عادةً حوالي خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

والسفن من بين عدد قليل من الناقلات العملاقة التي غادرت الخليج هذا الشهر عبر طريق أمرت إيران السفن باستخدامه. وفي الأسبوع الماضي، أبحرت ثلاث ناقلات نفط عملاقة ‌إلى الصين وكوريا الجنوبية محملة بستة ملايين برميل من النفط الخام.

وأظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كبلر أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "فوويريت" تعبر مضيق ‌هرمز اليوم الاثنين ومن المتوقع أن تفرغ حمولتها في باكستان ‌غدا الثلاثاء. وقامت السفينة، التي ترفع علم جزر الباهاما، بتحميل الغاز الطبيعي ‌المسال من ميناء رأس لفان في ‌قطر في 28 مارس تقريبا.

كما ​غادرت ناقلة الغاز الطبيعي المسال الريان ⁠المضيق محملة بشحنة من ميناء رأس لفان. وشوهدت آخر مرة في الخليج في 22 مايو، وتشاهد في الوقت الراهن خارج المضيق بين إيران وسلطنة عمان. ووفقا ​لبيانات مجموعة ⁠بورصات لندن وشركة ⁠كبلر، من المتوقع أن تفرغ شحنتها في الصين في 27 يونيو.

من ⁠ناحية أخرى، كشفت بيانات شحن من المتوقع أن تصل ناقلة النفط العملاقة "إيجل فيرونا"، التي غادرت المضيق يوم السبت، إلى ميناء نينغبو في شرق الصين يوم 12 يونيو لتفريغ حمولتها.

ووفقا للبيانات، قامت السفينة التي ترفع علم سنغافورة والمستأجرة من قبل يونيبيك، الذراع التجارية لشركة سينوبك، أكبر شركة تكرير في ‌آسيا، بتحميل ما يقرب من مليوني برميل من خام البصرة في 26 فبراير تقريبا.

ولم يتسن ​حتى الآن الحصول على تعليق من شركة سينوبك وشركة الشحن الماليزية الحكومية إم.آي.إس.سي.، التي تمتلك السفينة، خارج ساعات العمل.

وقبل اندلاع الحرب، كان متوسط حركة الشحن عبر المضيق يتراوح بين 125 و140 رحلة يوميا. ولا يزال حوالي 20 ألف ​بحار عالقين في الخليج على ‌متن مئات السفن.