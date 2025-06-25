أسعار النفط ترتفع وسط تقييم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل





ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وتنفست الصعداء قليلا بعد خسائرها في الجلستين الماضيتين، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 67.89 دولاراً للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 65.08 دولاراً للبرميل.

وعند التسوية أمس الثلاثاء سجل خام برنت أدنى مستوى منذ 10 يونيو وخام غرب تكساس الوسيط منذ 5 يونيو، وهما مستويان تم تسجيلهما قبل أن تشن إسرائيل هجومها المفاجئ على منشآت عسكرية ونووية رئيسية في إيران في 13 يونيو.

وكانت الأسعار قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية مطلع الأسبوع.

ووفقا لتقييم أولي للمخابرات الأمريكية، لم تدمر الضربات الجوية الأمريكية قدرات إيران النووية ولم تؤد سوى إلى تراجعها بضعة أشهر إلى الوراء.

وصمد وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إيران وإسرائيل.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أشارت كل من إيران وإسرائيل إلى أن الحرب الجوية بينهما قد انتهت، على الأقل في الوقت الراهن، بعد أن وبخهما ترامب علنا لانتهاكهما وقف إطلاق النار.

ويترقب المستثمرون بيانات الحكومة الأمريكية حول المخزونات المحلية للخام والوقود المقرر صدورها اليوم الأربعاء. وقالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكي انخفضت بمقدار 4.23 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.