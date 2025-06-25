أسعار الشحن البحري تتراجع للمرة الأولى منذ 6 أسابيع

شهدت أسعار الشحن البحري العالمية أول انخفاض لها منذ أكثر من شهر، وفقاً لمؤشر دروري العالمي للحاويات (WCI)، والذي سجل تراجعاً بنسبة 7% خلال الأسبوع الأخير، بعد 6 أسابيع متواصلة من المكاسب.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الطلب على الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، ما يعكس ضعف الزخم الناتج عن الارتفاع المؤقت في الواردات الأمريكية بعد تعليق الزيادات الجمركية الأخيرة.

وسجلت الأسعار من شنغهاي إلى نيويورك انخفاضاً بنسبة 10% خلال أسبوع واحد لتصل إلى 6584 دولاراً للحاوية القياسية (40 قدماً). ورغم هذا الانخفاض، لا تزال الأسعار أعلى بنسبة 81% مقارنة بمستوياتها في 8 مايو 2025.

أما الخط البحري بين شنغهاي ولوس أنجلوس، فقد شهد تراجعاً أكثر حدة بنسبة 20% خلال الأسبوع الأخير، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 73% مقارنة بمستوياتها قبل 6 أسابيع، ما يعكس تقلبات حادة في الأسعار في ظل البيئة التجارية المتغيرة.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت الأسعار من شنغهاي إلى روتردام ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 12% لتصل إلى 3171 دولاراً، في حين زادت أسعار الشحن من شنغهاي إلى جنوى بنسبة 1% إلى 4075 دولاراً للحاوية.

ورغم المكاسب الأخيرة في بعض المسارات، تشير التوقعات الفصلية من وحدة «درويري لاستشارات سلسلة الإمداد» إلى احتمال ضعف توازن العرض والطلب مجدداً خلال النصف الثاني من العام، ما سيؤدي إلى انخفاض إضافي في أسعار السوق الفوري، حيث ترتبط درجة التقلب ومدى استمرار الانخفاضات المتوقعة بعوامل عدة، أبرزها نتائج الطعون القانونية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة. والتطورات المتعلقة بالعقوبات المحتملة على السفن الصينية، وتغيرات الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري العالمي، التي ما زالت غير واضحة في ظل التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.