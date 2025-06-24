فائقو الثراء في ألمانيا يزدادون عدداً وغنى

أظهرت حسابات شركة بوسطن كونسلتينج جروب للاستشارات الإدارية أن ثروات حوالي 3900 شخص فائق الثراء في ألمانيا شكلت العام الماضي أكثر من ربع إجمالي الأصول المالية للبلاد، أي ما يعادل نحو ثلاثة تريليونات دولار. ويعرف «فائقو الثراء» أو «أصحاب الثروات الصافية الفائقة» بأنهم الأشخاص الذين تزيد أصولهم المالية على 100 مليون دولار.

ووفقاً لحسابات الشركة، زاد عدد فائقي الثراء في ألمانيا بواقع 500 شخص، وزادت ثرواتهم بنسبة 16% بفضل مكاسب أسعار الأسهم العالمية العام الماضي.

ويقدر خبراء الثروات في «بوسطن كونسلتينج جروب» إجمالي الأصول في ألمانيا في عام 2024 بنحو 22.9 تريليون دولار، أي ما يقل قليلاً عن 20 تريليون يورو بأسعار الصرف الحالية. ويستثمر الجزء الأكبر منها (11.8 تريليون دولار) في العقارات وغيرها من الأصول الملموسة، بينما تشكل الأصول المالية البحتة (الودائع مصرفية، والأوراق المالية، والمعاشات التقاعدية، والنقد) 11.1 تريليون دولار.

وبحسب بيانات الشركة، فإن 27% من هذه الأصول المالية البحتة البالغة 11.1 تريليون دولار، (أي ما يعادل 2.99 تريليون دولار) يمتلكها فائقو الثراء في ألمانيا الذين يقدر عددهم بنحو 3900 فرد.

ومع ذلك، فإن هذه الثروة متوازنة مع الالتزامات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.2 تريليون دولار، ومعظمها قروض. وكان عام 2024 عاماً جيداً للأثرياء بوجه عام، وليس فقط لفائقي الثراء، فقد ارتفع عدد أصحاب الملايين في ألمانيا بواقع 65 ألف فرد ليصل إلى 678 ألف فرد. وذكرت الشركة في بيان لها: «كلما كان الفرد في أسفل هرم الثروة، انخفض نمو ثروته».