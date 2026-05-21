شركة تابعة لمبادلة تحصل على 1.5 مليار دولار تمويلاً لمشروع مصفاة بالبرازيل

قالت شركة أسيلين البرازيلية للتكرير المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي، اليوم الخميس، إنها حصلت على ⁠تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لبدء بناء مصفاة للوقود الحيوي في ولاية ‌باهيا شمال شرق البرازيل.

وسيجري تمويل جزء من الاستثمار من قبل مجموعة ‌من 10 مؤسسات مالية، بقيادة ‌بنك إتش.إس.بي.سي، ‌ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

ومن المتوقع أن ‌تبدأ المصفاة عملياتها في ⁠عام 2029 وأن تنتج ما يصل إلى مليار لتر ⁠سنوياً ⁠من وقود الطيران المستدام والديزل المتجدد.

وتبلغ تكلفة المشروع ⁠بالكامل حوالي ثلاثة مليارات دولار، ويشمل زراعة الماكوبا، وهي بذور زيتية برازيلية محلية ستستخدم في إنتاج الوقود ‌الحيوي، إلى جانب مواد خام تقليدية أخرى مثل زيت فول الصويا وزيت الطهي المستعمل.