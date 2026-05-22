«سبيس إكس» تكشف عن طرحها العام بتقييم يصل إلى 1.75 تريليون دولار

كشفت شركة سبيس إكس عن ملف طرحها العام الأولي، ​مفصحة عن سجلات الشركة التي أحدثت بالفعل ثورة في تكنولوجيا الصواريخ، مع طموحات أكبر لاستعمار المريخ ‌وبناء مراكز بيانات للذكاء ​الاصطناعي في الفضاء.

ومن المتوقع أن يصبح الإدراج أول طرح أمريكي في السوق بقيمة تريليون دولار، وربما يمهد الطريق لعدد من الطروحات العامة الأولية الضخمة خلال الأشهر المقبلة، من بينها، على الأرجح، عملاقا التكنولوجيا أوبن إيه.آي وأنثروبيك.

ومن شأن عملية البيع أن ترسخ فوراً مكانة سبيس إكس بوصفها واحدة من أكبر الشركات المدرجة قيمة في العالم، وثاني شركة في إمبراطورية أعمال إيلون ماسك الواسعة تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار.

ونمت ⁠سبيس إكس لتصبح أكبر شركة فضاء في العالم منذ تأسيسها عام 2002، من خلال إطلاق آلاف أقمار ستارلينك للإنترنت. وأدى استخدامها الرائد للصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام إلى تغيير اقتصاديات الفضاء، ما أجبر منافسين مثل بلو أوريجن التابعة لجيف بيزوس على محاولة اللحاق بها.

وصنعت سبيس إكس اسمها عبر صناعة الصواريخ وإطلاق ‌الأقمار الصناعية إلى الفضاء، لكن ملف الطرح يظهر أن معظم إيراداتها البالغة 18.67 مليار دولار العام الماضي جاءت من خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، فيما يعتمد جزء كبير من نموها المستقبلي على أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ولا تزال ‌وحدتها الناشئة إكس.إيه.آي تتكبد خسائر.

وربما تقدر عملية بيع ناجحة قيمة الشركة عند مستوى ‌قياسي يبلغ 1.75 تريليون دولار، مما قد يضع مؤسسها على مسار أن يصبح أول تريليونير في التاريخ، مؤكداً ‌صحة تحديه للمنطق السائد على مدى ‌سنوات عبر تطوير صواريخ يمكنها الهبوط والتحليق مجدداً.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن سبيس إكس تستهدف إدراج أسهمها يوم 12 يونيو، مع خطط لإطلاق جولة ترويجية يوم الرابع ⁠من يونيو، وبيع للأسهم متوقع يوم 11 يونيو.